D. João II: O maior navio da Marinha portuguesa! 132 milhões de euros

A Marinha Portuguesa vai ter um navio inovador para explorar o oceano. Batizado de D. João II, o novo navio da Marinha vai custar 132 milhões e estará pronto em 2026.

Navio da Marinha funcionará como porta drones aéreos, terrestres e submarinos...

Com financiamento do PRR, novo navio da Marinha Portuguesa deverá ser entregue no segundo semestre de 2026. Este navio vai ser capaz de atuar em operações de emergência, vigilância, investigação científica e oceanográfica, monitorização ambiental e meteorológica.

Com um comprimento de total de 107,6 metros, o "D.João II" funcionará como um ‘porta drones’ aéreos, terrestres e submarinos, potenciando assim a capacidade de monitorização e investigação no oceano. Esta Plataforma Naval Multifuncional integra tecnologia de ponta e estende as funcionalidades de um navio de vigilância oceânica e de investigação oceanográfica a outros cenários, nomeadamente cenários de emergência.

Com uma capacidade de alojamento para uma guarnição de 48 elementos, a que se somam mais 42 para cientistas e operadores de sistemas não tripulados, o navio permitirá o alojamento temporário de cerca de 100 pessoas.

Financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em 94,5 milhões de euros, a que se somam 37,5 milhões de investimento do Estado, o navio da República Portuguesa (NRP) D. João II deverá ser entregue à Marinha no segundo semestre de 2026.