E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Analisámos os auscultadores Jabra Elite 75t, falamos de todas as novidades acerca do HarmonyOS da Huawei, do Android 11, das novas consolas PlayStation 5 e Xbox Series X, e muito mais.

A Xiaomi apresentou há instantes o novo smartphone POCO X3 NFC, o primeiro da marca com design exclusivo e original. O design dos modelos anteriores eram uma espécie de rebranding de outros equipamentos Xiaomi.

O novo POCO X3 NFC confirma algumas das características já divulgadas, como o conjunto de quatro câmaras e suporte para NFC, tal como o nome anuncia. Em suma, estamos perante um potente equipamento com um preço desde 199 euros.

Qualquer pessoa que já tenha modelado o cabelo sabe que a água é, nesse momento, o seu pior inimigo. Por exemplo, quando um cabelo esticado com uma prancha entra em contacto com água, logo se desfaz num caracol ou num frisado inoportuno. Isto acontece, porque o cabelo tem memória de forma e é constituído por queratina.

Quão interessante seria se fosse possível trabalhar esta memória noutro tipo de materiais? A resposta chega-nos de Harvard.

Desde que os seus problemas com os EUA começaram que a Huawei tem procurado alternativas para os produtos e serviços que necessita. É desta forma que a marca consegue manter-se no mercado, sem depender de terceiros ou de outros players.

Se até agora tem conseguido mostrar a sua força e trazer as suas alternativas, um novo passo poderá em breve ser dado. Será já no início de 2021 que a Huawei irá abandonar o Android e a Google e lançar os seus primeiros smartphones com HarmonyOS.

Depois de meses de desenvolvimento, o Android 11 está finalmente pronto e chegou para todos os smartphones. A Google acaba de anunciar a versão final deste seu novo sistema operativo dedicado aos dispositivos móveis.

Durante vários meses as novidades foram sendo conhecidas de forma gradual e à medida que iam amadurecendo. Agora, com a versão final presente, todos os fabricantes podem iniciar os processos de atualização.

São muitos os rumores em torno das novas consolas da Microsoft e a marca está empenhada a acabar com isso. Hoje, de forma oficial, voltou a deixar mais informações relativas às suas novas consolas, depois de ontem ter revelado que iria, sim, ser lançada uma Xbox Series S por 299 dólares.

A Xbox Series X será lançada a 10 de novembro e a pré-venda inicia-se a 22 de setembro.

Está de regresso um dos jogos mais emblemáticos do desporto motorizado dos últimos tempos. E mais desafiantes também.

Project Cars 3 já foi lançado e as expetativas no seu redor eram grandes, muito em particular pelo historial que a série já tem.

O Pplware já acelerou e….

Controlar um computador com os olhos, já vimos. Com a voz é banal. Também não é incomum com os movimentos da cabeça, agora com a língua, sim, também já há. Chama-se Tong e é um dispositivo “vestível” que pode ser usado na boca para operar um computador usando a língua.

A ideia é interessante e seguramente terá um mercado para esta invenção. A criadora de tal ideia, a designer Dorothee Clasen, teve esta ideia como projeto de mestrado.

Com a HDC 2020 a decorrer, a Huawei tem aproveitado para apresentar as suas muitas novidades em todas as áreas em que está presente. Este ano o foco está nos muitos serviços que a marca tem, mas foi reservado um momento especial para conhecer novas propostas de hardware.

É na conferência que está a decorrer ainda que estas foram conhecidas. A marca focou-se em 6 novos produtos em 3 áreas distintas e em que cada vez mais está a apostar. Conheça assim o novo Matebook X e Matebook 14, os novos relógios e os phones que foram agora apresentados.

Um grupo de cientistas e engenheiros da Califórnia encontra-se a desenvolver uma potente câmara com uma alta e espantosa resolução. Conta com uns admiráveis 3.200 megapíxeis e dentro de meses irá ser integrada num Observatório no Chile que será inaugurado em 2022.

Entretanto a câmara já foi posta à prova e já é conhecida a primeira fotografia que tirou.

Os auscultadores são hoje um acessório que usamos com muita frequência. Usamos para ouvir música, para as videoconferências, para comunicar uns com os outros ou simplesmente para nos fecharmos no nosso espaço. Assim, as marcas investiram nas tecnologias de cancelamento ativo de ruído e na qualidade do som emanado. Os Jabra Elite 75t trazem um conjunto de algumas destas boas coisas aos nossos ouvidos.

Depois de várias semanas a testar estes earbuds nos mais diversos ambientes, trazemos conclusões que identificam claramente o valor destes auscultadores.

Depois que a Nvidia apresentou as suas potentes RTX 3090, RTX 3080 e RTX 3070, rumores davam conta que a marca poderia estar a preparar uma outra placa gráfica da Série 30, mas mais acessível.

Agora novas informações indicam que essa placa será a GeForce RTX 3060, a qual deverá ter 8 GB de memória e 4864 núcleos CUDA. Já o preço suspeita-se que possa ser de 399 dólares, 100 dólares abaixo da RTX 3070, e a data de lançamento é apontada para outubro.

A aviação tem crescido substancialmente nos últimos anos e isso tem tido um impacto considerável no ambiente. Assim, várias organizações estão a estudar um novo tipo de combustível que seja “amigo do ambiente”. Um estudo agora dado a conhecer, embora ainda conceptual, aponta a utilidade da utilização do amoníaco como combustível para aviões a jato.

Os impactos climáticos das emissões não-CO2, como os óxidos de nitrogénio não podem ser ignorados, pois representam efeitos de aquecimento global a curto prazo que são importantes.