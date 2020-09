Mi TV 4A Horizon Edition – Xiaomi lança nova smart TV por cerca de 160 €

As televisões inteligentes da Xiaomi têm grande popularidade na China, mas na Índia o mercado está a crescer para este segmento e mesmo na Europa já muito optaram pela solução deste empresa chinesa. Agora, a marca anuncia uma nova smartTV que se apresenta bastante fina e traz inclusas as mais populares aplicações de streaming, além de ter integrado o sistema operativo Android TV.

É a Mi TV 4A Horizon Edition. Conheça assim alguns pormenores deste novo produto.

Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition, há uma nova smart TV

A Xiaomi está cada vez mais focada em oferecer tecnologia que responda às mais variadas necessidades das pessoas. No segmento das televisões, a oferta já é bastante interessante, com modelos populares até cá em Portugal com a Mi TV LED 4A ou a Mi TV LED 4S.

Agora, a empresa acaba de anunciar a Mi TV 4A Horizon Edition de 32 polegadas. Este modelo tem uma moldura muito fina e de dimensões apresenta-se com 42,9 cm de altura e 72,2 cm de largura, pesa 3,75 kg. Com a base mede 46,9 cm de altura.

A resolução da televisão é HD (1366 x 768 píxeis), com uma taxa de atualização de 60Hz. Para reprodução de áudio conta com dois altifalantes de 10W. Permite descodificar vídeo nos formatos comuns H.265, H.264, Real, MPEG1/2/4, áudio stereo e DTS-HD e imagem em PNG, JPEG e GIF.

Tem como interfaces de ligação três portas USB 2.0, uma ligação AV, três portas HDMI, uma ligação Ethernete e ainda ligação de 3,5mm para áudio.

O processador que integra é um Amlogic Cortex A53 e tem uma GPU Mali-450. Adicionalmente, conta com 1 GB de RAM e 8 GB de armazenamento interno.

Por fim, o sistema operativo, como já foi referido, é o Android TV, dando assim acesso às mais variadas aplicações compatíveis disponíveis na Play Store. Além disso, já tem integrados serviços como Netflix, Amazon Prime ou Disney+.

Preço e disponibilidade

Para já, a smartTV está disponível apenas no mercado indiano, pelo preço de 155,34 € (o equivalente a ₹ 13499, à taxa de câmbio atual. Não há, no entanto, indicação se será lançado para outros mercados.