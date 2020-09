COVID-19: Portugal poderá chegar aos 20 mil casos diários em dezembro

Face aos números que têm vindo a ser conhecidos, Portugal não está propriamente bem no combate à COVID-19. É verdade que a taxa de letalidade diminuiu bastante, mas tal deve-se também à diminuição do número de infeções na população mais idosa, ao maior conhecimento dos profissionais de saúde e a uma melhor resposta dos centros hospitalares.

Uma projeção recente revela que em dezembro Portugal poderá chegar aos 20 mil diários casos! Mas há um cenário ainda mais assustador!

É verdade que são apenas projeções, mas têm como base o cenário atual. De acordo com um estudo o Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde (IHME) da Universidade de Washington, Portugal poderá chegar a dezembro com quase 20 mil casos diários de COVID-19. Tal cenário poderá causar cerca de 8 mil mortes até ao final do ano.

Esta primeira projeção tem como base o cenário atual em que a população continua a usar máscaras em público e sem alívio das medidas restritivas.

Além disso, poderão ser fechadas escolas caso os números disparem, ou seja, as medidas mais apertadas de confinamento são reintroduzidas por seis semanas quando se atinge o patamar de 8 mortes por milhão de habitantes, incluindo o fecho de escolas e serviços não essenciais. Caso tal não aconteça Portugal poderá mesmo chegar aos 80 mil casos diários em dezembro. O pico de infeções poderá ter início a 3 de dezembro.

Um terceiro cenário mais otimista considera que o uso de máscaras aumenta para 95% da população no espaço de sete dias e mais tarde se reintroduzem medidas de confinamento caso se ultrapasse o patamar das oito mortes por milhão de habitantes. Nesse cenário, as projeções apontam para um aumento mais gradual dos casos, com um pico de 17 mil infeções diárias no fim de dezembro e 4015 mortes até ao final do ano, sendo que só no final de dezembro regressariam medidas de confinamento.

O estudo revela também que, no pico da pandemia, poderão ser necessárias 1754 camas nas Unidades de Cuidados Intensivos só para doentes com COVID-19. Serão também necessários 1600 ventiladores. A projeção revela também que seriam necessárias 4262 camas, dentro da capacidade instalada, para os internamentos (normais) COVID-19.

App STAYAWAY COVID é uma preciosa ajuda no combate à COVID-19…

Além do uso da máscara, de referir que em Portugal também existe a app STAYAWAY COVID que ajuda a obter as cadeias de contágio. A app portuguesa STAYAWAY COVID, cuja instalação é voluntária, permite identificar, de forma rápida e anónima e através da proximidade física, as redes de contágio por COVID-19.

De referir que hoje voltam as reuniões com o INFARMED onde serão analisadas estas projeções, perceber o efeito dos transportes públicos, app StayAway Covid e uma futura vacina.

O IHME prevê que a pandemia de COVID-19 possa causar um total de 2,8 milhões de mortes até ao fim do ano, estimando que o uso universal de máscaras reduziria o impacto em 30%, para dois milhões de mortes.

Leia também…