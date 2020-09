Estas são as 10 séries da Netflix mais vistas atualmente

As plataformas de streaming são hoje um serviço bastante utilizado por grande parte da população mundial. A Netflix, por exemplo, é atualmente uma das plataformas mais populares e com o maior número de assinantes.

Recentemente foi apurado o TOP das séries mais vistas nos EUA num período recente e todas as dez primeiras são conteúdos da Netflix.

É novo na Netflix e não sabe o que ver? Ou então quer começar a ver alguma série popular, mas não consegue escolher no meio de tanta oferta? Então, hoje mostramos o TOP 10 das séries mais vistas nos EUA.

O ranking foi apurado pela empresa de auditoria Nielsen e considera as séries mais vistas nos Estados Unidos entre a semana entre 3 a 9 de agosto de 2020. Para esta análise foi considerada a quantidade de minutos visualizados em cada série. O relatório respeita às plataformas Netflix e Amazon Prime, mas apenas as séries da Netflix compõem o TOP 10. Vamos então conhecê-lo!

#1 – The Umbrella Academy

Quando se reencontram por ocasião da morte do pai, seis irmãos dotados de poderes extraordinários descobrem segredos de família chocantes e uma ameaça para a humanidade.

Esta é a única série deste TOP 10 produzida pela própria Netflix. The Umbrella Academy conta com 20 episódios e foi a série mais vista com 3.011 mil milhões de minutos assistidos.

#2 – Shameless

Shameless, ou No Limite, é uma comédia dramática norte-americana. A série conta a história dos Gallaghers, uma família pobre da cidade de Chicago que precisa de lidar com os altos e baixos do seu relacionamento familiar e situação financeira.

A série conta com 120 episódios e tem já 1.125 mil milhões de minutos visualizados.

#3 – A anatomia de Grey

A popular série passa-se num ambiente hospitalar que mostra o dia a dia dos médicos e profissionais de saúde, ao mesmo tempo que lidam com os seus problemas profissionais e pessoais.

A anatomia de Grey conta com 361 episódios e já foram vistos no total 918 milhões de minutos.

#4 – The Office

The Office é uma série de comédia que retrata o quotidiano dos funcionários de um escritório em Scranton, na Pensilvânia, filial da empresa fictícia Dunder Mifflin Paper Company.

Tem 192 episódios e 897 milhões de minutos visualizados.

#5 Criminal Minds

Um esquadrão de elite do FBI estuda as maiores mentes criminosas, antecipando seus próximos passos, antes que eles ataquem novamente. A fim de identificar as motivações dos criminosos e detê-los, cada membro da equipe usa a experiência que possui.

Criminal Minds tem 277 episódios e 697 milhões de minutos já vistos na Netflix.

#6 – NCIS

NCIS, ou Investigação Criminal, é uma série de televisão norte-americana sobre a agência federal Naval Criminal Investigative Service que investiga todos os tipos de crimes que envolvem a Marinha dos Estados Unidos e o Corpo de Fuzileiros Navais e as suas famílias.

A série é composta por 353 episódios e 524 milhões de minutos visualizados.

#7 – In The Dark

In the Dark é uma série americana de comédia dramática. Conta a história de Murphy, uma mulher cega irreverente na casa dos vinte anos que passa a vida sempre bêbada.

A série tem 26 episódios mas já foram vistos 418 milhões de minutos por utilizadores Netflix.

#8 – Dexter

Dexter Morgan é um serial killer mas também trabalha como analista forense. As suas vítimas são eles mesmos criminosos mas que conseguem escapar à justiça. Ele encarrega-se de os matar mas de uma forma muito peculiar.

A popular série tem 96 episódios e conta já com 316 milhões de visualizações na Netflix.

#9 – Supernatural

Trata-se de uma série de fantasia obscura que narra a história de dois irmãos, Sam Winchester e Dean Winchester que caçam demónios, fantasmas, monstros e outras criaturas sobrenaturais no mundo.

Com 321 episódios, Supernatural tem já 315 milhões de minutos vistos.

#10 – Parks and Recreation

Parks and Recreation é uma série de comédia que retrata a vida de Leslie Knope, a vice-diretora do Departamento de Parques e Recreação da cidade de Pawnee, no estado do Indiana.

A série tem 121 episódios e encerra este TOP com 304 milhões de visualizações.

De todas as séries deste TOP 10, apenas a The Umbrella Academy está disponível na Netflix em Portugal. Mas pode sempre recorrer a uma VPN para conseguir aceder aos conteúdos da plataforma dos EUA. Veja de seguida como fazer.