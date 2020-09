A Google tem mantido várias versões do Android, destinadas e dedicadas a vários tipos de equipamentos. Cada uma tem um propósito bem específico e até apps dedicadas para a realidade onde estão inseridas.

Depois de termos visto chegar o Android 11, é hora da Google apresentar outra novidade. Assim, o Go Edition do Android acabou por ser também finalizado e foi agora apresentado. Este promete novas funcionalidades e chegar a ainda mais smartphones.

O Go edition também foi atualizado

Esta sempre foi uma versão do Android dedicada aos equipamentos com menos recursos e com especificações mais baixas. Assim, tem exigências naturalmente menores e está preparado pela Google para ser menos exigente na hora de utilizar apps e outros recursos.

A versão 11 do Go edition mantém esta filosofia, mas alarga a sua presente em mais equipamentos. Isto é feito com a mudança dos requisitos, que agora englobam também smartphones com apenas 2GB de RAM, que até agora estavam na versão normal do Android.

Requisitos mais adaptados aos smartphones atuais

Com esta mudança a Google garante que a abertura de apps será muito mais rápida. A gigante das pesquisas estima que esta melhoria será de 20%, tanto a abrir novas apps como a alternar entre as que estão já abertas em fundo.

A somar a esta melhoria, o Go edition recebe as restantes melhorias do Android 11. Assim temos a nova área de mensagens nas notificações e todas as melhorias feitas no que toca à segurança e privacidade dos utilizadores e dos seus dados.

Google alarga assim o Android 11

Há ainda a chegada dos já conhecidos gestos para controlar o Android, algo que já se esperava. A somar há a nova pasta de proteção no Files Go, que permite bloquear esconder ficheiros que os utilizadores não querem revelar nos seus smartphones.

Com esta mudança subtil, mas importante da Google, o Android 11 Go edition irá chegar a muitos mais smartphones. Esta nova versão está preparada para estes smartphones e para tirar ainda mais destes.