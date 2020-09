A Xiaomi tem dado aos seus utilizadores muitas novidades com as mais recentes versões da MIUI. São muitas vezes pequenas novidades que melhoram a sua utilização ou trazem novas funcionalidades.

Com cada vez mais preocupações com a saúde e com o bem estar, é normal que a marca aposte também nesta nova área. Isso pode agora ser visto com uma novidade na app Saúde da Xiaomi, que passa a poder medir o ritmo cardíaco, sem qualquer dispositivo externo. Basta usar a câmara.

Novidades da app Saúde para os Xiaomi

A maioria dos utilizadores de smartphones conhece apenas a app Mi Fit da Xiaomi. É esta que esta associada aos seus wearables e é acessível fora do ecossistema da marca chinesa. Na verdade esta não é única e tem na app Saúde um complemento importante.

Foi precisamente esta app que recebeu agora uma novidade importante para todos os utilizadores. Passou a conseguir medir o ritmo cardíaco de forma direta e, especial, sem ter de recorrer a qualquer dispositivo externo.

Nova forma de medir o ritmo cardíaco

Para o conseguir, os utilizadores só precisam de usar a câmara fotográfica e o flash, simulando assim os sensores. Todas as instruções de utilização estão diretamente na app Saúde, que guiará os utilizadores neste processo, aparentemente simples.

Bastará colocar o dedo em cima da lente da câmara, permitindo também que o flash ilumine o dedo. Depois, e recorrendo à avaliação das imagens, será simples medir o ritmo cardíaco do utilizador, com um método cientifico.

Câmara substitui os normais sensores

Na verdade, esta app está a usar o mesmo método que os smartwatches usam para esta medição. Usando laser, normalmente de luz verde, os sensores captam os batimentos cardíacos e conseguem medir as pulsações dos utilizadores.

Esta novidade está a chegar com a versão 2.7.4 da app Saúde da Xiaomi e assim ficar disponível para todos os que têm smartphones desta marca. A empresa garante que os resultados são fidedignos e que os utilizadores se podem guiar pelos valores apresentados.