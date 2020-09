Chegou o novo smartphone POCO X3 NFC com design original, desde 199 euros

A Xiaomi apresentou há instantes o novo smartphone POCO X3 NFC, o primeiro da marca com design exclusivo e original. O design dos modelos anteriores eram uma espécie de rebranding de outros equipamentos Xiaomi.

O novo POCO X3 NFC confirma algumas das características já divulgadas, como o conjunto de quatro câmaras e suporte para NFC, tal como o nome anuncia. Em suma, estamos perante um potente equipamento com um preço desde 199 euros.

Já chegou o POCO X3 NFC com design exclusivo da marca

Foi hoje apresentado o novo POCO X3 NFC e é assim o primeiro da marca subsidiária da Xiaomi que traz um design próprio e exclusivo. Até aqui, os equipamentos POCO apresentavam um design semelhante a qualquer outro smartphone Xiaomi.

A apresentação foi feita através de uma transmissão online em direto das redes sociais da POCO, nomeadamente na sua conta do Twitter, que pode rever aqui.

O evento inicia com algumas considerações sobre os lançamentos da marca. De seguida, antes de revelar o novo equipamento, Angus Ng, gestor de marketing de produto e porta-voz global da empresa, afirma que o POCO X3 NFC conseguiu focar-se nos vários fatores que outras marcas oferecem, como Câmara, Design, Performance, Bateria e Preço.

De acordo com Angus, este é o smartphone que oferece exatamente o design que o utilizador precisa, com uma curva 3D simplificada e elegante. A POCO sentiu a necessidade de investir no design uma vez que se sente que o mercado está saturado com smartphones que têm praticamente todos o mesmo aspeto.

Na traseira, o equipamento conta com o logo da POCO em grandes dimensões e que vai mudando de cor consoante o ângulo em que se encontre. Angus diz que o logo na traseira deverá ser um motivo para que as pessoas tenham orgulho de possuir um equipamento da marca.

Quanto às cores, o equipamento vem em Shadow Grey (sombra cinza) e Cobalt Blue (azul cobalto). E realmente são duas cores que ficam muito elegantes no novo POCO X3 NFC.

Poderoso processador Snapdragon 732G da Qualcomm

E como a performance é uma das preocupações da marca, o novo POCO X3 NFC traz incorporado o potente processador Qualcomm Snapdragon 732G.

Numa análise do AnTuTu, este chip consegue uma pontuação de 301,581. A classificação do chip nos segmentos CPU, GPU e AI, em comparação com o Snapdragon 720G e o Snapdragon 730G é também superior, como a marca faz questão de mostrar na seguinte imagem.

Quanto ao CPU Kyro 470 trata-se do melhor desta gama ao nível da rapidez, baseado num fabrico de 8 nanómetros e capacidade até 2.3 GHz.

Já para GPU o equipamento contará com o Adreno 618, capaz de oferecer uma leve experiência gaming e de alcançar 800 MHz.

Através do avançado sistema AI da Qualcomm, o POCO X3 NFC será capaz de realizar 3.6 TOPS (Trillion Operations Per Second).

O componente será assim capaz de oferecer uma melhor experiência ao utilizador, nomeadamente na rapidez do equipamento. Comparativamente a outros chips, este processador incide no poder do CPU, GPU e AI.

O POCO X3 NFC traz 6 GB de memória RAM LPDDR4X e até 128 GB de armazenamento que pode ser estendido aos 256 GB.

A apresentação revela ainda que o equipamento vai contar com a tecnologia LiquidCool 1.0 Plus. O tubo refrigerador é agora 70% mais largo, o que vai certamente promover o arrefecimento do smartphone, conseguindo baixar até 6 graus.

Ecrã maior e com mais qualidade

Relativamente ao ecrã, este terá maiores dimensões, com 6.67 polegadas FHD+, com uma taxa de atualização de 120 Hz, ideal para streaming e gaming. Mas a taxa de atualização será dinâmica, ou seja, será adaptada a cada conteúdo.

Apesar de contar com uma perfuração no ecrã, esta será a menor do mercado com apenas 3,8mm. O vidro será o durável Gorilla Glass 5 da Corning.

Já a taxa de amostragem ao toque poderá alcançar 240 Hz, ou seja, 33% melhor do que os principais topos de gama do mercado.

Bateria de 5.160 mAh

A poderosa bateria deste POCO X3 NFC tem uma capacidade de 5.160 mAh, com suporta para carregamento rápido de 33W. A marca afirma que o equipamento consegue chegar aos 100% de carga em 65 minutos.

Com uma única carga, o smartphone promete conseguir uma autonomia de dois dias seguidos.

Os gamers vão ainda adorar a experiência de som que este equipamento é capaz de oferecer, através de umas colunas dual stereo ao nível dos topo de gama.

Para além disso oferece mais de 150 tipos de vibração para as mais diferentes cenas. Através do sistema Game Turbo 3.0, o POCO X3 NFC vai ser uma verdadeira escolha acertada no mundo gaming mobile.

Câmaras e filtros

As câmaras são também um dos pontos fortes deste equipamento. O smartphone traz um conjunto de quatro câmaras, com a principal de 64 MP com sensor Sony IMX682, a de profundidade de 2MP, a ultra grande angular de 119º e 13 MP e a macro de 2MP.

Para além das fotografias tradicionais, o utilizador poderá utilizar novos filtros para retocar e dar uma imagem mais bonita ao que fotografa. Os filtros são, por exemplo, os modos Gold vibes e Cyberpunk.

A melhor experiência de que precisa

O equipamento traz ainda os recursos de infravermelhos, NFC e jack para auricular. Quanto à resistência a água e poeiras, o novo POCO tem uma certificação IP53.

Para além disso, o equipamento trará na caixa uma capa protetora extra anti bacteriana e proteção do ecrã.

Através da plataforma MIUI 12, o utilizador poderá projetar o seu POCO X3 NFC para um ecrã maior. Desta forma conseguirá uma experiência ainda mais excitante enquanto joga, por exemplo.

Disponibilidade e preço

O POCO X3 NFC estará disponível a partir do dia 8 de setembro e poderá consegui-lo através de algumas plataformas como a Mi Store.

Quanto ao preço, a versão 6 GB + 64 GB vai custar desde 199 euros e a versão de 6 GB + 128 GB custará desde 249 euros.

O preço do equipamento parece bastante interessante e apelativo face às características e especificações que acabam de ser apresentadas.

Gostou deste novo equipamento da POCO?