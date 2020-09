Ford Mustang elétrico faz a “quarter-mile” em 8.27 segundos e atinge os 270 km/h

Ainda há muito por dizer sobre os carros elétricos e quem de facto vai dominar este segmento. Apesar de algumas marcas já estarem à frente no que toca à colocação no mercado, existem empresas, como a Ford, que estão ainda nos “testes de performance”. Conforme vimos, em abril, a Ford revelou o seu dragster elétrico Mustang Cobra Jet 1.400 de 1.043 quilowatts. No momento da sua inauguração, a Ford afirmou que o veículo poderia percorrer 400 metros em apenas 8,27 segundos.

Assim, e como o prometido é devido, a empresa americana revelou um vídeo com o seu bólide elétrico a fazer a popular “quarter-mile” em 8.27 segundos, onde atinge os 270 km/h.

Mustang Cobra Jet 1.400 é uma besta

A Ford surpreendeu os mais atentos ao revelar o protótipo do Mustang Cobra Jet 1400, um dragster totalmente elétrico baseado no Mustang convencional. Esta designação será uma alusão à potência estimada do desportivo: 1417 cv. Contudo, a empresa poderá ter de voltar a mexer no nome. Isto porque os seus engenheiros descobriram que o carro tem, na verdade, 1.523 cv. Segundo dizem, este é mais potente que um Bugatti Chiron.

Conforme se percebeu no vídeo deixado no canal da empresa no YouTube, o elétrico foi testado numa pista “quarter-mile”. OS números não enganam e num quarto de milha, em cerca de 400 metros, o Mustang Cobra demorou apenas 8,27 segundos. Além deste número, há outro que também foi revelado, o bólide atingiu mais de 270 km/h.

Bólide não se afastou da imagem comum do carro elétrico

Por vezes, as marcas tendem a criar um bólide de testes diferente do que irá aparecer nas estradas, no seu formato convencional. Contudo, O dragster assemelha-se muito a um Mustang comum desportivo. Obviamente, para o efeito, a empresa acrescentou alguns melhoramentos para se ajustar ao foco agressivo e para ter a aerodinâmica e desempenho esperado neste evento.

Os 1.523 cv do Cobra Jet 1400 são conseguidos através de um grupo de quatro motores elétricos que permitem até 10.000 RPM. Contudo, para desagrado dos aficionados pelo “ronco” dos motores, este elétrico é muito silencioso, quando comparado com o motor V8 tradicional.

Portanto, há ainda muita coisa “escondida”, como, por exemplo, mais detalhes sobre as baterias utilizadas. Além disso, outra curiosidade é o sistema de alimentação, que também ainda permanece em segredo. Sabe-se, contudo, que este sistema não será produzido em série.