Elon Musk faz “test drive” ao Volkswagen ID.3 (vejam o vídeo)

Elon Musk a conduzir um ID.3? Não há dúvidas que a Tesla é a empresa de referência no segmento dos veículos elétricos. Apesar das críticas iniciais, a empresa americana é atualmente uma referência para as grandes construtoras e até há alguma proximidade com as mesmas.

Recentemente, a Volkswagen partilhou um vídeo onde mostra Elon Musk a realizar um test drive ao Volkswagen ID.3 e ID.4.

Quem diria que Elon Musk iria fazer um test drive ao Volkswagen ID.3? É verdade, o impensável aconteceu, mas também é importante referir que Musk tem boas relações com Herbert Diess, do Grupo Volkswagen.

A Volkswagen publicou recentemente um vídeo onde mostra Musk ao volante do Volkswagen ID.3. Musk esteve na semana passada na Alemanha para visitar alguns projetos relacionados com a Tesla e terá aproveitado esse momento para testar a concorrência.

Veja o vídeo onde Elon Musk conduz o ID.3

Depois de muita especulação, a Volkswagen confirma que a reunião entre os CEO da marca aconteceu, mas não há detalhes sobre a natureza da reunião. Relatórios alemães afirmaram que Hebert deu algumas informações ao CEO da Tesla sobre os veículos elétricos, ID.3 e ID.4 no aeroporto. Como se pode ouvir no vídeo, Musk refere mesmo que “Para um carro não desportivo, o ID.3 é muito bom”.

A Volkswagen tem o seu ID.3 a ser desenvolvido há já muito tempo e com alguns percalços relevantes. Este é o primeiro carro elétrico desenvolvido de raiz pela marca, marcando um novo caminho que vai ser seguido no futuro. O ID.3 começará a ser entregue aos primeiros clientes na Europa já em setembro.

O ID.4 da VW já está em produção na fábrica de Zwickau, na Alemanha, fábrica onde foi produzido o ID.3. A pré-produção do Volkswagen ID.4 tinha já sido iniciada numa outra fábrica da marca.

A publicação do vídeo é interessante, mas será que Elon Musk vai gostar de ser “usado” para marketing do grupo alemão? Vamos ver as cenas do próximo episódio, caso existam.