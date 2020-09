POCO X3 NFC já é um sucesso! 10 mil unidades vendidas em apenas 30 minutos

A Xiaomi, através da subsidiária POCO, lançou há dois dias o seu novo e original POCO X3 NFC. Este modelo de gama média foi colocado à venda na loja AliExpress e, em apenas 30 minutos, foram vendidas 10 mil unidades.

De relembrar que o smartphone está à venda a partir de 173 €, para a versão de 64 GB.

O novo POCO X3 NFC chegou há dois dias e já se está a revelar um sucesso. Segundo dados partilhados hoje pela marca, foram atingidas as 10 mil unidades de smartphones vendidas numa única plataforma.

Este valor resulta do primeiro dia da promoção global deste smartphone. Assim, através das redes sociais, a empresa agradece a todos os “POCO Fãs”.

O POCO X3 está disponível para venda nas cores Cinza (Shadow Gray) e Azul (Cobalt Blue) e pode ser adquirido nas versões de 64 GB e 128 GB de armazenamento por 173,04 € ou 216,51 €, respetivamente, face aos valores apresentados na plataforma de vendas AliExpress.

As especificações do POCO X3 NFC

O POCO X3 NFC vem equipado com um processador Snapdragon 732G da Qualcomm e com uma GPU Adreno 618 a 800 MHz. Em termos de memória RAM tem 6 GB e está disponível com a capacidade de armazenamento já referida acima.

O ecrã “DotDisplay” é de 6,67″ e tem, tal como o nome indica, uma perfuração para a câmara. Tem de resolução 2400 x 1080 píxeis (FHD+) e uma taxa de atualização máxima de 120Hz, com proteção Gorilla Glass 5.

A bateria do POCO X3 NFC tem uma capacidade enorme, de 5160 mAh. Além disso, tem tecnologia de carregamento rápido associada, podendo, então, carregar a 33W.

O módulo das câmaras na traseira é composto por uma de 64MP (Sony IMX682), outra de 13 MP (ultra grande angular), e ainda mais duas de 2 MP cada, sendo uma para captar o efeito de profundidade e outra macro. A câmara frontal é de 20 MP. De referir que este smartphone permite captar vídeo numa resolução máxima de 4K a 30fps.

Tal como o nome indica, o POCO X3 NFC vem com NFC. Além disso, tem Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, é dual-SIM, sendo que um dos slots pode ser usado para cartão de memória até 256 GB. Outra particularidade é o facto de incluir jack de áudio de 3,5mm.

Por fim, como sistema operativo integra o Android, modificado pela MIUI da Xiaomi.