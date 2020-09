Desde que os seus problemas com os EUA começaram que a Hauwei tem procurado alternativas para os produtos e serviços que necessita. É desta forma que a marca consegue manter-se no mercado, certamente sem depender de terceiros ou de outros players.

Se até agora tem consegui mostrar a sua força e trazer as suas alternativas, um novo passo poderá em breve ser dado. Será já no início de 2020 que a Huawei irá abandonar o Android e a Google e lançar os seus primeiros smartphones com HarmonyOS.

O HarmonyOS pode chegar em força

Há muito que se fala do HarmonyOS e do que este sistema será capaz de dar aos dispositivos onde vai correr. É a proposta unificada da Huawei e irá estar disponível em plataformas tão distintas com os PC, as TVs, os smartphones e até os relógios da marca.

Apesar de estar pronto, segundo indicações da marca, a sua utilização é ainda residual e focada apenas nas TVs que a marca entretanto lançou. Claro que a Huawei quer mudar este cenário e muito em breve deverá mudar.

Acordos com a Google obrigam ao Android

Segundo as palavras de Richard Yu, será já no início de 2021 que a Huawei irá trazer para o mercado os seus primeiros smartphones para o mercado. Estes estão já prontos, as obrigações legais e os acordos com a Google impedem que sejam lançados.

Espera-se que já no final desta semana, durante a HDC (Huawei Developers Conference) surjam novidades sobre o HarmonyOS. A marca deve anunciar a sua segunda versão e posteriormente mostrar finalmente este a ser usado noutros dispositivos, como há muito é aguardado.

Huawei vai mudar os seus smartphones

Mesmo com a chegada destes equipamentos, provavelmente a Huawei irá fazer a sua disponibilização de forma contida. Será uma mudança muito grande, em especial na Europa, onde os utilizadores estão ainda muito habituados ao Android e ao que este oferece, mesmo sem serviços da Google.

Naturalmente que a EMUI terá aqui um papel importante, ao permitir fazer a transição de forma transparente. A ligação aos serviços da Huawei deverá ser direta e acontecer da mesma forma que hoje acontece.