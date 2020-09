Para além dos browsers mais conhecidos da Internet, existem muitos outros que se dedicam a criar novas funcionalidades. Estes são elementos diferenciadores e que muitas vezes levam a que sejam a escolha de um grupo alargado de utilizadores.

O Vivaldi é um desses browsers, que prima pela diferença e pelo que oferece aos utilizadores. A sua mais recente versão quer agora dar aos utilizadores a possibilidade de fazerem pausas das navegações na Internet.

O Vivaldi sempre se pautou por ser um browser principalmente diferente de todos os restantes, pela positiva. Esta sua caraterística torna-o a escolha óbvia para muitos, dada a personalização que permite e a forma como quebra alguns tabus da navegação na Internet.

É hora de fazer uma pausa da Internet

A mais recente versão, a 3.3, trouxe mais algumas novidades, em especial para quem passa muitas horas a navegar na Internet. De forma simples, os utilizadores podem ligar o Break Mode e assim ficar desligado o tempo suficiente para descansarem.

Este novo modo tem de ser ativado manualmente, tornando todas as páginas em branco e colocando em pausa todos os vídeos que estiverem a tocar. Os utilizadores são ainda convidados a fazerem uma pausa do ecrã. Pode também ser usado para desviar a atenção do browser ao usar outras aplicações.

Um modo incógnito mais visível e mais simples de usar

Para além desta novidade, há ainda um novo tema aplicado ao modo incógnito no Vivaldi. Desta forma, fica mais simples distinguir estes separadores e garantir uma proteção adicional para quem navega na Internet. Além disso, este tema é também ele personalizável.

Por fim, o Vivaldi dá ao utilizador uma visualização melhor dos domínios onde este navega. De forma direta, estes podem detetar páginas que se fazem passar por outras e igualmente garantir que ao copiar este elemento não existem alterações do mesmo.

O Vivaldi prima pela diferença de forma muito positiva

Estas são novidades que voltam a tornar este browser completamente diferente da concorrência. Com cada vez mais cópias diretas do Chrome e do Chromium, importa ser diferente pela positiva com novidades destas, como o Vivaldi faz.