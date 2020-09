China testa com sucesso nave secreta reutilizável

Depois da SpaceX inaugurar as idas ao espaço com material reutilizável, parece que a China também o conseguiu fazer. Segundo informações uma nave experimental lançada pela China na sexta-feira voltou com sucesso a um local de pouso designado, no domingo. A nave esteve dois dias em órbita e, segundo parece, tem como objetivo servir para enviar humanos ao espaço a bordo de veículos reutilizáveis.

Apesar de não haver imagens que representem o momento, os chineses estão satisfeitos com o conseguido.

China teste com sucesso naves reutilizáveis

Esta não era uma missão qualquer e, por isso, foi mantida em segredo pelo Exército Chinês. Assim, os meios de comunicação não obtiveram vídeos ou fotos do lançamento e da chegada do veículo. Além disso, não consta também qualquer esclarecimento sobre as tecnologias usadas nesta nave.

Sobre o que foi dado a conhecer agora, depois de ter voltado, a misteriosa nave foi colocada em órbita na sexta-feira a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China. O transporte esteve ao cargo do foguete Long March 2F, uma família de foguetes com a missão de enviar missões chinesas tripuladas e não tripuladas ao espaço.

Chineses estarão a copiar os americanos, com o X-37B?

Depois das informações terem sido transportadas para fora da esfera governamental, os meios de comunicação social chineses começaram a especular. Segundo eles, esta será a resposta da China à missão secreta norte-americana aquando do lançamento da nave X-37B. Este veículo da Força Aérea dos Estados Unidos, é um avião espacial autónomo feito pela Boeing que pode permanecer em órbita durante longos períodos de tempo antes para voar de volta para a Terra sozinho.

Também foi reforçado que este seria o culminar de uma missão que a China havia anunciado há uns tempos para ser lançada em 2020. A ideia seria produzir naves que fossem reutilizáveis para aumentar a frequência de lançamentos e reduzindo os custos das missões.

Apesar de terem saído estas parcas informações, ficou por esclarecer se a nave será de asa fixa como o vaivém espacial dos Estados Unidos ou se será como o X-37B, uma nave de um quinto do tamanho do vaivém.