Huawei poderá abandonar definitivamente o Android e lançar produtos com HarmonyOS

No meio da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, algumas empresas viram-se envolvidas no assunto. A Huawei é das mais visadas e os bloqueios estão a obrigar a empresa chinesa a tomar medidas. Assim, e após vários anos a desenvolver o seu sistema operativo HarmonyOS, a gigante da China pode abandonar o Android nos seus equipamentos.

Depois de ser privada da loja e de serviços Google, a marca pondera deixar o Android e ser uma verdadeiramente concorrente ao mercado do sistema operativo da Google.

Huawei poderá deixar definitivamente o Android e usar HarmonyOS 2.0

E se o Huawei P40 fosse um dos últimos smartphone da marca a ter Android? Bom, este cenário atualmente não é descabido. Aliás, no passado recente, até poderíamos vaticinar que qualquer empresa dentro do segmento Android que quisesse deixar o sistema operativo da Google “morreria”. Contudo, após a contenda entre os Estados Unidos e a China, onde a Huawei foi e é “arma de arremesso”, a estratégia da empresa mudou e poderá mesmo “livrar-se” da dependência de terceiros.

Tendo em conta que as relações entre ambos os países se estão a deteriorar ainda mais, em breve poderemos ter a Huawei totalmente independente do software Google.

Segundo o que se pode perceber nas entrelinhas das últimas declarações de Yu Chengdong, CEO da divisão de consumo da Huawei, este afirma que o seu próprio sistema operativo, HarmonyOS, poderia dar vida aos futuros telefones da marca.

Tal informação é um tanto contrariada pelas últimas declarações da empresa a este respeito. Conforme sabemos, a gigante tecnológica chinesa havia assegurado que o HarmonyOS não estava aqui para substituir o Android. No entanto, quase um ano se passou desde então e as suas ideias podem ter mudado.

Huawei Mate 40 será o último com Android?

Conforme comentou Yu, o próximo smartwatch da empresa será um dos primeiros com HarmonyOS dentro. Após a sua chegada, a empresa planeia passar a usar este sistema operativo como plataforma para outros produtos de diversos tipos, incluindo smartphones e tablets.

Se tal situação se concretizar, a ideia seria fazer do HarmonyOS um sistema operativo global, capaz de potencializar qualquer tipo de dispositivo inteligente, englobando assim todos os gadgets oferecidos pela empresa e substituindo completamente o Android.

Além disso, há rumores de que o futuro Huawei Mate 40, que deve chegar em setembro, será o último smartphone da marca com processador Kirin, já que a impossibilidade da marca de trabalhar com empresas americanas obrigaria a tecnológica a terminar o desenvolvimento de novos chips.

Assim, tudo parece indicar que a versão 2.0 do HarmonyOS será anunciada durante o mês de setembro, coincidindo com a chegada do próprio Mate 40.

