Smartphones Android: Portugueses só gostam de Huawei ou Samsung?

No segmento Android a oferta de smartphones é vasta! Há smartphones para todos os gostos e para todas as carteiras. Recentemente mostramos aqui quais os smartphones Android mais poderosos da atualidade e também quais os melhores negócios no segmento de smartphones de gama média.

Hoje revelamos quais os smartphones Android mais populares em Portugal.

A lista foi criada pelo site App Brain e revela a popularidade dos smartphones Android em Portugal. De acordo com as informações, o Huawei P30 lite é o smartphone mais popular em Portugal com 2,9% do mercado. O Samsung Galaxy A50 está na segunda posição com 2,4% do mercado. Na terceira posição está o Huawei P smart 2019.

TOP 10 dos smartphones Android mais populares em Portugal

Na última posição, mas não menos importante está o Samsung Galaxy A7 (2018). No TOP 10 há 5 smartphones da chinesa Huawei e 5 modelos de smartphones da Samsung.

Curiosamente não existe nenhum Xiaomi neste TOP 10 dos mais populares em Portugal. Os smartphones da Xiaomi são de excelente qualidade face ao preço de mercado, mas os portugueses, na generalidade, têm optado por outras marcas, especialmente Huawei ou Samsung de acordo com este TOP.

Qual a marca e modelo do seu smartphone?

Leia também…