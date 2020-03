A promessa de um novo e excelente smartphone da Huawei estava feita. O P40, o mais novo elemento da série P da marca chinesa prometia ser um visionário do que a tecnologia pode oferecer, trilhando o caminho para o futuro.

Agora que foi apresentado e conhecido na apresentação feita pela marca, é hora de o conhecermos melhor. O Pplware já experimentou este novo smartphone e vai trazer as primeiras impressões do que o P40 Pro oferece.

A apresentação que decorreu hoje mostrou ao mundo o que Huawei tem estado a preparar. Depois de termos conhecido o Mate 30 Pro e o Mate Xr, era hora de avançarmos ainda mais. É aqui que entra em jogo o novo P40, nos seus 3 modelos: P40, P40 Pro e P40 Pro +.

A série P é conhecida pelas suas caraterísticas únicas no campo da fotografia, mas muitos tinham uma questão. Como pode este smartphone evoluir ainda mais? A resposta é simples e vão poder ler abaixo.

Novas linhas num design visionário

O primeiro contacto com o P40 mostra um smartphone que evoluiu em relação ao modelo anterior. O seu ecrã dá agora uma sensação de ser ainda maior, graças aos seus 4 lados curvos e às câmaras com apenas 2 pequenos buracos.

Temos o P40 com um ecrã de 6,1 polegadas, um rácio de 19.5:9 e uma resolução de 2340 x 1080. Nos restantes modelos temos um ecrã de 6,58 polegadas, um rácio de 19.8:9 e uma resolução de 2640 x 1200.

Há também melhorias significativas noutro elemento que sempre se destacou nos smartphones da Huawei. O sensor de impressão digital está agora maior e ainda mais rápido. A marca anuncia que cada um destes itens foi melhorado em 30% face ao modelo anterior.

Por fim, temos também alterações no reconhecimento facial. Este mantém todas as caraterísticas dos modelos anteriores, mas consegue melhorar nos tempos de resposta, em especial em baixa luz graças a um sensor de infravermelhos instalado na câmara frontal.

O grande trunfo da fotografia no P40

Hoje em dia não faz sentido falar de smartphones Huawei e não ter presente a sua qualidade fotográfica única. A marca tem investido forte neste pilar e a sua parceria com a Leica tem dado os frutos que conhecemos.

Assim, o P40, o P40 Pro e o P40 Pro + seguem esta tradição. A marca apresentou para estes modelos o maior e mais avançado sensor Ultra Vision, que traz mais luz, qualidade HDR e menos ruído. Tem ainda presente o AI Image Engine, que consegue uma super-resolução, um Super Modo Noite e uma focagem em milissegundos, mesmo com pouca luz.

Assim, temos no P40 Pro um sistema de 4 câmaras Leica. Estas são uma Lente Grande Angular de 50MP Ultra Vision, uma Lente Cinemática Ultra Grande Angular de 40MP, uma Lente Periscópica com 5x Zoom Óptico de 12MP e uma Lente HUAWEI TOF.

No caso do P40 contamos com uma Tripla Câmara Leica, com uma Lente Grande Angular de 50MP Ultra Vision, uma Lente Ultra Grande Angular de 16MP e uma Lente Telefoto com 3x Zoom Óptico de 8MP.

Em ambos os modelos encontramos na frente uma Câmara Frontal de 32MP que captura vídeo em 4K e consegue um efeito Bokeh e foco automático.

O vídeo também tem lugar de destaque no P40 Pro

Desta vez a Huawei resolveu apostar forte noutra área onde em breve será referência. Falamos do vídeo, que agora conta com uma câmara cinemática profissional. Isto traduz-se num estabilizador de imagem durante o zoom, ISO 51200 para vídeos em ambientes de baixa luz e Ultra Slow Motion de 7680fps.

Uma novidade é a presença de ajuste automático de som durante o zoom, o que melhora a captura deste componente do vídeo. Contem ainda com Time Lapse em 4K, vídeo de alta definição 4K 60fps e um Modo Profissional com parâmetros ajustáveis. Isto tudo numa Ultra Grande Angular e HDR.

Desempenho de topo num hardware único

A alimentar todas estas funcionalidades está o SoC Kirin 990 5G, o primeiro SoC 5G de 7nm do mundo. Este é também o primeiro SoC com arquitetura dupla de NPU do mundo. A marca anuncia um melhor desempenho (CPU +23% | GPU 39% | NPU 460%) e uma maior eficiência energética (CPU 23% | GPU 32% | NPU 290%).

No campo da bateria temos uma bateria de Longa Duração de 4200mAh nos dois modelos maiores e uma de 3800mAh no P40. Há que contar com carregamento Super Rápido com fios de 40W no P40 Pro e de 22.5W no P40. O carregamento Super Rápido sem fios de 40W apenas está disponível no P40 Pro.

EMUI 10.1 e todas as outras novidades

A Huawei voltou a renovar a sua interface e assim surge, em primeira mão, a EMUI 10.1. Esta é a evolução do que já temos na versão anterior, com melhorias em várias áreas e um desempenho ainda melhor.

Há uma novidade interessante, o MeeTime, um serviços de videoconferência da Huawei, que permite a partilha do ecrã e até suporte para câmaras externas. A integração com os portáteis da marca cresce também com a fusão natural destes sistemas, que quando ligados passam a ser um único.

Ultrapassados todos os problemas da Huawei, é hora de explorar ao máximo a App Gallery e os serviços da marca. Neste campo há novidades muito interessantes para o nosso país. É hora de conhecermos o Huawei Music e o Huawei Video. Os serviços explicam-se a si mesmos e trazem toda a vertente multimédia.

A Huawei oferece a todos os utilizadores que comprem os vários modelos do P40 uma experiência de 3 meses do serviço Huawei Music. Também, e porque os tempos assim o exigem, a marca decidiu oferecer a todos os seus clientes, os mesmos 3 meses deste serviço.

Huawei P40 Pro: Um smartphone visionário?

Do que tivemos possibilidade de testar, este é realmente um smartphone que vem mudar as regras do jogo. A soma de todas as suas partes colocam-no num patamar que a concorrência terá de, pelo menos, igualar.

Em breve vamos detalhar todas as suas caraterísticas numa análise profunda e dar a conhecer em pormenor tudo o que está presente e que pode ser explorado.

O Huawei P40 e o P40 Pro podem ser pré-comprados já hoje nos principais retalhistas e nos operadores. O custo destes smartphones será de 829.99€ para o P40 e 1049.99€ para o P40 Pro.

Esta pré-compra tem uma campanha associada onde vão ser oferecidos os Freebuds 3, um carregador sem fios Huawei de 15W e o VIP Service. Adicionalmente, os Huawei P40 e P40 pro vão ter oferta de 50GB de armazenamento na Huawei Cloud durante um ano.