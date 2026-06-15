Nova interface do WhatsApp para Android já está quase pronta

Na linha de muitas das mudanças a que o WhatsApp nos habituou, surge agora uma nova na versão dedicada ao Android. Começou a testar um novo menu de mensagens moderno, ao estilo do iOS, para a sua aplicação Android. Esta é mais uma mudança que todos aguardam para usar de forma recorrente.

Nova interface do WhatsApp para Android

Após três anos de desenvolvimento, o WhatsApp está a lançar um menu de mensagens reformulado para a sua aplicação Android beta. Esta atualização melhora a interface do utilizador, substituindo o antigo menu de mensagens por um design mais moderno. O novo design traz para a plataforma Android a experiência com a qual os utilizadores iOS já estão familiarizados.

Esta mudança visa melhorar a experiência do utilizador, tornando as interações com as mensagens mais acessíveis. A funcionalidade, que chega com a versão beta 2.26.23.8 do WhatsApp para Android, introduz uma estrutura de menu flutuante que se abre ao lado das mensagens. Anteriormente localizadas na barra superior e com uma estrutura complexa, as opções do menu estão agora reunidas num único local, diretamente ao lado da mensagem selecionada.

As ações mais utilizadas estão localizadas no primeiro nível do menu, enquanto as opções menos utilizadas foram movidas para uma secção dedicada "Mais". Esta organização elimina a necessidade de os utilizadores olharem para a parte superior do ecrã ao realizar ações, oferecendo uma experiência de interface mais limpa. Aceder ao novo menu é bastante simples. Quando os utilizadores pressionam e mantêm qualquer mensagem, o menu de mensagens atualizado aparece automaticamente ao lado da mensagem.

Meta tem o trabalho já está quase pronto

Este gesto não requer qualquer aprendizagem adicional, pois é um método familiar que os utilizadores do Android já utilizam para selecionar mensagens. O WhatsApp pretende melhorar a consistência da interface entre as plataformas Android e iOS com esta mudança.

O WhatsApp está a oferecer esta nova funcionalidade apenas para um número limitado de testadores beta. Os utilizadores que descarregarem a versão beta mais recente da Google Play Store poderão experimentar esta mudança em conversas individuais e em grupo. Ainda não há um cronograma oficial para quando a funcionalidade estará disponível para todos os utilizadores. No entanto, espera-se que mais utilizadores recebam esta atualização nas próximas semanas.

Esta mudança na interface, muito aguardada pelos utilizadores Android, proporciona também facilidade de utilização para os utilizadores que alternam entre plataformas. O que acha deste novo menu que dá às interações de mensagens do WhatsApp um aspeto mais moderno?