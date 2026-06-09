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Gráfico: portugueses pagam 87% do SNS, mas são dos que mais gastam em saúde privada

· Notícias 2 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Ifm says:
    9 de Junho de 2026 às 10:31

    E novidades???

    Isto é o sistema instalado do socialismo!!!
    Dinheiro mal gasto.

    E parte da culpa também é da ordem dos médicos, acabava logo com esse organismo com velhos que só querem andar na mama, e a servir interesses pessoais e políticos.

    Depois é o que dá, médicos a receber pouco e outros a defraudar o estado, isso tinha de acabar.

    Tinha de acabar a vitimização do SNS.

    Responder
  2. idiocracia says:
    9 de Junho de 2026 às 10:41

    como sempre… somos burros! “Ah o Estado trabalha mal, vamos para o privado!” Tradução: não vou resolver problemas nenhuns, vou pagar (MAIS) para ser “mais bem” servido… será? A saúde não pode ser um negócio.. e metam as ideologias de parte. Assumam os problemas. Resolvam os problemas. Lutem para a sua resolução! saiam do sofá e da porcaria das APP’s… Não se “humanizem” na internet, é nas ruas!

    Responder

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