Gráfico: portugueses pagam 87% do SNS, mas são dos que mais gastam em saúde privada

Um gráfico mostra que Portugal lidera o financiamento público da saúde na Europa, mas ocupa o terceiro lugar na despesa privada. Esta contradição pesa no orçamento das famílias e recorda que a tecnologia pode ser parte da resposta.

Os contribuintes portugueses financiam o Serviço Nacional de Saúde (SNS) de forma mais robusta do que qualquer outro país europeu da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) e, ainda assim, continuam a ser dos que mais desembolsam do próprio bolso para aceder a cuidados de saúde.

Os dados, publicados pelo think tank português +Liberdade, revelam uma contradição difícil de ignorar.

Em 2023, o financiamento público representou 87% da despesa do SNS, o valor mais elevado entre os países europeus da OCDE com dados disponíveis.

No entanto, em 2022, a despesa privada correspondia a 38% da despesa total em saúde, colocando Portugal no terceiro lugar do mesmo grupo. Ou seja, os portugueses são os maiores financiadores públicos da saúde na Europa e, ao mesmo tempo, dos que mais pagam diretamente do bolso.

Uma conta que se paga duas vezes

O que estes números revelam é uma realidade que muitas famílias portuguesas já conhecem: pagar o SNS via impostos não chega. Consultas de especialidade com esperas de meses, exames com listas de espera intermináveis e urgências sobrecarregadas empurram os cidadãos para o setor privado.

O resultado é uma duplicação do esforço financeiro, na medida em que se paga o sistema público através dos impostos e paga-se novamente em consultas, seguros de saúde, exames e medicamentos, para ser possível aceder a cuidados em tempo útil.

Prevenção: uma arma acessível a todos

Num sistema pressionado por listas de espera, falta de médicos de família e urgências sobrecarregadas, a prevenção é frequentemente a primeira vítima.

Consultas de rotina adiadas, rastreios que não acontecem a tempo, sinais de alerta que ficam por identificar, o resultado é que muitos portugueses chegam ao sistema já doentes, quando o custo humano e financeiro é muito mais elevado.

Investir em prevenção é mais barato do que tratar, mas, num SNS focado em gerir urgências, o longo prazo vai ficando para depois.

A tecnologia pode ser uma aliada

É num vazio da prevenção que os wearables podem ser um aliado. Afinal, smartwatches ou pulseiras de fitness e bem-estar já monitorizam em tempo real métricas como frequência cardíaca, níveis de oxigénio no sangue, padrões de sono, variabilidade cardíaca e até deteção de arritmias.

O que era visto como gadget de fitness passou a ser, para muitos utilizadores, uma primeira linha de vigilância da própria saúde, não por moda, mas por necessidade. Cada vez mais, o cidadão pode monitorizar-se a si próprio.

Importa reforçar que a monitorização não é um diagnóstico, pelo que um smartwatch deteta padrões e levanta alertas, mas não substitui uma consulta médica, um exame clínico ou o julgamento de um profissional de saúde.

Contudo, dados cardíacos, de sono e de atividade física representam, pelo menos, uma vantagem. Assim, a tecnologia não resolve o problema, mas ajuda a geri-lo.