De acordo com as informações, a Samsung vai parar de vender componentes à chinesa Huawei. Esta decisão vem no seguimento das regras apertadas do governo de Donald Trump contra a empresa chinesa.

Para além da Samsung também a SK Hynix, que é a segunda maior fabricante de componentes da Coreia do Sul, seguiu o mesmo caminho e vai deixar de fornecer para a Huawei.

Sanções dos EUA cortam a venda de componentes da Samsung à Huawei

A Samsung vai deixar de vender componentes à Huawei. A mesma decisão foi tomada pela também sul-coreana SK Hynix que é a segunda maior fabricante de componentes na Coreia do Sul e a sexta em todo o mundo.

Esta é uma consequência das medidas restritivas implementadas em agosto, depois de várias outras já impostas em 2019. As medidas sancionatórias proíbem que empresas não americanas possam vender componentes desenvolvidos nos EUA, a não ser que consigam obter uma autorização especial.

Segundo apontam alguns canais sul-coreanos, como o Chosun Ilbo, as duas empresas vão suspender os negócios de componentes com a Huawei já no próximo dia 15 de setembro. Nesta data haverá um novo conjunto de regras que limitam a atividade empresarial com a marca chinesa.

A fabricante TSMC do Taiwan já havia deixado de vender para a empresa chinesa em maio. E também sem a Qualcomm, a Huawei começou a recorrer aos chips 5G da Mediatek.

Uma decisão com duras consequências para a Huawei

Obviamente que isto afetará e muito a chinesa Huawei, até porque vai deixar de conseguir produzir os seus chips Kirin. Para além disso esta é atualmente a marca que mais smartphones vende em todo o mundo.

Assim, a empresa tem cada vez menos empresas de fornecimento para os componentes dos seus telefones.

A Huawei tem vindo a fazer escolhas para conseguir contornar estas limitações. Já descartou a loja de aplicações da Google, para passar a usar a sua AppGallery, que já começa a fazer sucesso entre os utilizadores. Para além disso, a chinesa encontra-se a investir no seu sistema operativo para smartph0nes, o HarmonyOS, para acabar de vez com a dependência do Android.

