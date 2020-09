Passados 10 anos… MEO bate NOS e é líder em TV em Portugal

Um dia histórico! Foi assim que Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal, classificou os resultados revelados hoje no que diz respeito ao serviço de TV em Portugal. A MEO é líder batendo a concorrente NOS que estava no topo há mais de 10 anos detendo a maior quota de mercado neste segmento!

Assim sendo, a Altice Portugal assume a liderança de TODOS os Segmentos de Serviços em Portugal, Fixo, Móvel e Pacotes Convergentes.

Segundo informações da ANACOM, no primeiro semestre de 2020 (1S2020), cerca de 89,3% das famílias dispunham do serviço de distribuição de sinal de televisão por subscrição (TVS), mais 3,3 pontos percentuais (p.p.) do que no mesmo período do ano anterior.

Apesar da pandemia, o número de assinantes deste serviço atingiu os 4,15 milhões, mais 165 mil (+4,1%) do que no período homólogo. Trata-se do maior crescimento anual em termos absolutos e relativos verificado desde 2016.

MEO bate NOS e é líder no serviço de TV

No final do 1S2020, a MEO passou a ser o prestador com a quota de assinantes do serviço de TVS mais elevada (39,8%), seguindo-se o Grupo NOS (39,7%), a Vodafone (16,7%) e a NOWO (3,7%).

A Vodafone e a MEO foram os prestadores que, em termos líquidos, mais assinantes captaram face ao mesmo período do ano anterior, tendo as suas quotas aumentado 0,9 p.p. e 0,3 p.p., respetivamente. Por outro lado, diminuíram as quotas do Grupo NOS (-0,9 p.p.) e da NOWO (-0,3 p.p.).

A FTTH continua a ser a principal forma de acesso a este serviço (49,0% do total de assinantes), seguida da televisão por cabo (31,9%), do DTH (11,1%) e do ADSL (8,0%), tal como vem acontecendo desde o início de 2018.

Este são os resultados do primeiro semestre, numa altura em que já estamos no segundo semestre. A margem é mínima! Será que a NOS conseguir voltar a “apanhar” a MEO?