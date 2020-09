Eyedrive, o sistema da Apple para criar mapas e testar a condução autónoma

A Apple tem aperfeiçoado o seu serviço de Mapas e, nos últimos anos, conseguiu mesmo ter algumas funcionalidades que são superiores ao Google Maps. Contudo, a empresa de Cupertino tem investido milhões em tecnologia e recursos para não ficar longe do líder. Muita da dinâmica e logística na operação de cartografar e fotografar o planeta é desconhecida do mundo em geral. Agora, um utilizador do Twitter, @ YRH04E, partilhou algumas novidades muito interessantes sobre este processo.

Além dos carros que vamos percebendo que andam pelas localidades, a Apple tem outros procedimentos que usa nesta operação.

Como é a logística das equipas Mapas da Apple?

A Apple tem tentado, com algum sucesso, acompanhar a qualidade e utilidade da Google no que diz respeito aos mapas do nosso planeta. A empresa coloca nas estradas carros especiais com sensores e os protocolos que a equipa do serviço Mapas da Apple tem de seguir para captar as imagens e outros dados das ruas.

Há uns anos, a empresa de Cupertino tinha nas estradas carrinhas modificadas e adaptadas para os funcionários do serviço. Contudo, segundo as informações, atualmente a frota conta com carros Subaru Impreza brancos. Estes são internamente conhecidos como “Ulysses”. As viaturas fazem parte da equipa 3D Vision da Apple. É este o departamento responsável por combinar vários dados com tecnologias de visão computacional e aprendizagem automática para fornecer imagens 3D no Mapas da Apple.

Apesar de ter na génese um carro convencional Subaru, este é modificado com dezenas de peças de hardware. Por exemplo, estes carros trazem uma torre no topo do veículo com câmaras avançadas de alta resolução e lentes Zeiss, scanners LiDAR e dentro um Mac Pro 2013 que processa todos os dados captados em tempo real.

EyeDrive, o software que gere as captações para os Mapas Apple

Tudo é controlado pela unidade EyeDrive. Esta unidade não é mais que um iPad modificado com a aplicação EyeDrive que fornece as atribuições a serem feitas e também permite que os operadores façam a gestão dos dados recolhidos.

Os veículos também são equipados com 4 SSDs de 4 TB cada, que são preenchidos em cerca de uma semana de trabalho. Estas unidades de armazenamento, depois de recheadas, são transportadas até ao quartel-general da empresa através da entrega noturna da UPS. A entrega é feita e trazem de volta uns SSD para substituição.

Além destes Subaru, a empresa de Cupertino conta também com um Lexus autónomo que é usado para testar a tecnologia para veículos autónomos da Apple. Ainda segundo a mesma fonte, este carro tem o nome de código “Tyche”. Cada veículo modificado tem a sua própria versão da aplicação EyeDrive, conforme mostram as imagens em baixo:

Trabalho discreto e com procedimentos rigorosos

A Apple, só por si, tem políticas de total sigilo, embora que nem sempre consiga manter as informações dentro de portas. Contudo, estes carros alterados são guardados em locais seguros. A empresa usa uma outra empresa “externa” para alugar as viaturas tendo como objetivo manter o anonimato do verdadeiro proprietário dos veículos.

As unidades Ulysses são normalmente operadas por um condutor e outra pessoa que faz a gestão do sistema EyeDrive. Estes operacionais não agem por conta própria, eles seguem à risca o plano indicado pelo sistema para recolher os dados programados.

Outro dado interessante diz respeito à luz, ou ângulo do sol para que as imagens tenham a qualidade pretendida. Assim, a equipa tem indicações para iniciar a captação das imagens pela manhã quando o sol estiver a 30 graus. Depois, a captação irá ser feita todo o dia até que, ao final da tarde, o sol volte a estar a 30 graus.

Estas indicações são importantes, dado que o sol interfere no funcionamento dos sensores LiDAR. A Apple também exige que as captações sejam feitas em condições climáticas perfeitas para fornecer imagens consistentes. Além disso, cada carro é inspecionado cuidadosamente antes do trabalho de campo, para garantir que todo o equipamento está a funcionar conforme o esperado.

Conduzir em modo visita guiada

Quando as equipas estão na estrada, a aplicação EyeDrive no iPad diz-lhes por onde devem conduzir para captar as imagens e informações desses locais. O operador pode verificar as imagens em tempo real pelo iPad e confirmar se a captação parece boa ou se apresenta algum problema. As ruas por onde o carro é conduzido são marcadas com um contorno verde, e o operador pode marcar se uma determinada rua está inacessível por ser uma área privada ou uma via com obras.

Todos esses dados são usados ​​principalmente para aprimorar recursos como Flyover e Look Around, onde os utilizadores podem explorar cidades 3D no Apple Maps.

