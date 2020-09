Skind: Aparelho de massagem e limpeza facial fácil de usar

Hoje é gadgets para tudo! A adicionar às interessantes funcionalidades, há também o aspeto de serem fácil de transportar e usar. O gadget que hoje damos a conhecer chama-se Skind e é um aparelho de massagem e limpeza-facial.

Saibam qual a sua utilidade e aproveitem e onde podem comprar.

Skind é um pequeno aparelho de massagem e limpeza facial que foi recentemente lançado pela Prozis. A funcionalidade deste gadget é proceder a uma limpeza da face, ao mesmo tempo que a relaxa. Como sabemos, a pela da nossa face é muito sensível, sofrendo “agressões e desgaste” tanto com o calor ou com o frio.

O Skind tem várias características:

É à prova de água

Tem um design ergonómico

3 modos de funcionamento

Simples e leve de transportar

Escova massajadora de silicone

Relativamente aos modos de funcionamento, o Skind tem o modo dia, modo noite e o modo aquecimento. O modo dia oferece uma vibração de alta frequência para começar uma manhã com frescura e luminosidade. O modo noite, com vibração de baixa frequência, serve para relaxar e purificar, antes de dormir. O modo aquecimento é um modo que estimula e ajuda a limpar a pele.

Especificações Técnicas

Capacidade da bateria : 350 mAh

: 350 mAh Autonomia : Mais de 400 minutos (em modo noite ou dia) ou 50 minutos em modo aquecimento

: Mais de 400 minutos (em modo noite ou dia) ou 50 minutos em modo aquecimento Tempo de carregamento : 60 minutos

: 60 minutos IPX7

Material: Silicone

Silicone Peso : 70g

: 70g Dimensões: 126,7 x 51,5 x 23 mm

Aproveitem a Promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este aparelho de massagem e limpeza facial com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).