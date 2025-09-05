OpenAI está a criar uma plataforma de emprego para desafiar o LinkedIn

Utilizada em várias frentes, a Inteligência Artificial (IA) chegará, em breve, aos empregos. Conforme divulgado, a OpenAI está a construir uma plataforma que poderá desafiar o estabelecido LinkedIn da Microsoft.

À medida que a OpenAI estende as suas aplicações de IA e lança novidades para o consumidor e para os negócios, há uma novidade a caminho.

A mãe do ChatGPT anunciou que está a desenvolver uma plataforma de empregos potencializada pela IA.

De nome OpenAI Jobs Platform, o espaço deverá utilizar IA para conectar candidatos qualificados a vagas de emprego em empresas. Este objetivo colocará a proposta da OpenAI a concorrer com o estabelecido LinkedIn da Microsoft.

É importante ressalvar que a plataforma de empregos não será apenas uma forma de as grandes empresas atraírem mais talentos. Ela terá uma vertente dedicada a ajudar as empresas locais a competir e os governos locais a encontrar os talentos de IA de que precisam para melhor servir os seus eleitores.

Explicou Fidji Simo, diretora-executiva de aplicações e ex-diretora da Instacart, numa publicação, por via da qual anunciou a nova plataforma.

Ao TechCrunch, um porta-voz da OpenAI revelou que a empresa planeia lançar a plataforma de empregos com IA em meados de 2026.

Certificações dentro da plataforma de emprego com IA

Entretanto, a empresa deverá introduzir, também, um novo programa de certificação com a sua OpenAI Academy, "um espaço de recursos online [que] apoiará a literacia em IA e ajudará pessoas de todas as origens a aceder a ferramentas, práticas recomendadas e conhecimentos de colegas para utilizar a IA".

Não fosse concorrer com o principal negócio do LinkedIn insuficiente, a OpenAI vai rivalizar, também, nesta matéria de aprendizagem. Afinal, a plataforma de empregos da Microsoft oferece já cursos em várias áreas com certificações.

As empresas poderão tornar os certificados da OpenAI parte dos seus próprios programas de aprendizagem e desenvolvimento. De facto, conforme recordado pela CNBC, a OpenAI já trabalha com o Walmart, o maior empregador privado dos Estados Unidos.

Entretanto, até 2030, a mãe do ChatGPT planeia certificar 10 milhões de americanos.

Segundo Simo, é papel da OpenAI "ajudar mais pessoas a tornarem-se fluentes em IA e conectá-las com empresas que precisam das suas habilidades, para dar às pessoas mais oportunidades económicas".