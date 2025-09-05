Crescimento de 30% do tráfego nas ex-SCUT após eliminação das portagens
Desde 1 de janeiro de 2025, passaram a ser isentas de portagens várias autoestradas anteriormente conhecidas como SCUT. Dados recentes revelam que o tráfego nas ex-SCUT cresceu 30%.
De acordo com os mais recentes dados do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), relativos ao segundo trimestre de 2025, o tráfego médio ponderado nas ex-SCUT aumentou quase 30%, comparativamente a junho de 2024, quando ainda se cobravam portagens.
Destaques por via (ex-Scut)
- A13-1 (subconcessão Pinhal Interior): tráfego vegetal subiu 46%.
- A13 (mesma concessão): aumento de mais de 36% no tráfego médio diário.
- Via do Infante (A22), no Algarve: +28,6%.
- A23 (Beira Interior): +29%.
- A24 (Interior Norte): +25,5%.
- A25: +21%
- A28
- troço Esposende–Antas: aumento superior a A>20%
- troço Neiva–Darque: incremento de 36%.
Quanto à A4 (Transmontana e Túnel do Marão), embora também livre de portagens, os dados do IMT ainda não permitem avaliar a evolução do tráfego nesta via.
Esta medida foi aprovada em junho de 2024 com o objetivo de promover a coesão territorial, especialmente em áreas onde não existem alternativas rodoviárias seguras e de boa qualidade
Em termos financeiros, o governo estimara inicialmente uma perda de receitas de cerca de 180 milhões de euros com esta medida, segundo o Orçamento do Estado de 2025. No entanto, a Infraestruturas de Portugal (IP) prevê uma perda direta de receitas potencial ainda mais elevada, na ordem dos 257 milhões de euros.
É uma questão de tempo até que voltem a ser pagas…