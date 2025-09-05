Crescimento de 30% do tráfego nas ex-SCUT após eliminação das portagens

Desde 1 de janeiro de 2025, passaram a ser isentas de portagens várias autoestradas anteriormente conhecidas como SCUT. Dados recentes revelam que o tráfego nas ex-SCUT cresceu 30%.

De acordo com os mais recentes dados do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), relativos ao segundo trimestre de 2025, o tráfego médio ponderado nas ex-SCUT aumentou quase 30%, comparativamente a junho de 2024, quando ainda se cobravam portagens.

Destaques por via (ex-Scut)

A13-1 (subconcessão Pinhal Interior) : tráfego vegetal subiu 46%.

: tráfego vegetal subiu 46%. A13 (mesma concessão) : aumento de mais de 36% no tráfego médio diário.

: aumento de mais de 36% no tráfego médio diário. Via do Infante (A22), no Algarve : +28,6%.

: +28,6%. A23 (Beira Interior) : +29%.

: +29%. A24 (Interior Norte) : +25,5%.

: +25,5%. A25: + 21%

21% A28 troço Esposende–Antas: aumento superior a A>20% troço Neiva–Darque: incremento de 36% .



Quanto à A4 (Transmontana e Túnel do Marão), embora também livre de portagens, os dados do IMT ainda não permitem avaliar a evolução do tráfego nesta via.

Esta medida foi aprovada em junho de 2024 com o objetivo de promover a coesão territorial, especialmente em áreas onde não existem alternativas rodoviárias seguras e de boa qualidade

Em termos financeiros, o governo estimara inicialmente uma perda de receitas de cerca de 180 milhões de euros com esta medida, segundo o Orçamento do Estado de 2025. No entanto, a Infraestruturas de Portugal (IP) prevê uma perda direta de receitas potencial ainda mais elevada, na ordem dos 257 milhões de euros.