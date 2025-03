Bíblia do ChatGPT: OpenAI quer que toda a gente saiba usar a tecnologia

Após o lançamento do ChatGPT, que deu o mote para muitas novidades neste campo, em 2022, a Inteligência Artificial (IA) conheceu uma verdadeira explosão. De facto, os modelos foram aparecendo "como cogumelos", com as pessoas a verem-se obrigadas a saber lidar com as várias formas da tecnologia. Entretanto, para que o conhecimento chegue a todos, a OpenAI lançou uma espécie de Bíblia.

Numa comunicação oficial, a OpenAI anunciou a OpenAI Academy: "um espaço de recursos online [que] apoiará a literacia em IA e ajudará pessoas de todas as origens a aceder a ferramentas, práticas recomendadas e conhecimentos de colegas para utilizar a IA".

Este espaço gratuito e disponível ao público procurará entregar as melhores práticas e conhecimentos em IA, para que todos quantos queiram aprendam a utilizar a tecnologia de forma mais eficaz e responsável.

OpenAI abre conhecimento em IA a todos

Segundo o anúncio, a partilha de conhecimentos dar-se-á, por via de uma "combinação de eventos online e presenciais, [com] workshops, debates e outros conteúdos digitais que vão desde os conceitos básicos de IA até à integração avançada para engenheiros e programadores".

Inicialmente, a academia da OpenAI consistia numa série de programas presenciais centrados em programadores e utilizadores técnicos.

Entretanto, a empresa decidiu alargá-la e servir, com esta OpenAI Academy, uma comunidade mais vasta de pessoas, incluindo educadores, estudantes ou candidatos a emprego, líderes de organizações sem fins lucrativos e proprietários de pequenas empresas.

Na perspetiva da OpenAI, "quando mais pessoas puderem utilizar a IA com confiança, os benefícios estender-se-ão, [...] criando oportunidades de aprendizagem, mobilidade e crescimento económico e inovação".

O futuro pertence àqueles que compreendem a IA e estamos a garantir que a literacia e a educação em IA são acessíveis a todos.

Disse Pedro Santos Acosta, diretor-executivo de Tecnologias Emergentes do Miami Dade College, acrescentando que a parceria entre a sua escola, a Open AI Academy e o GPTechday "visa transformar a curiosidade em capacidade, dando às pessoas a confiança e as habilidades para moldar o seu próprio futuro".