Drone com telemóveis, tabaco e uma corda abatido ao sobrevoar a prisão de Caxias

Um drone foi abatido a sobrevoar a prisão de Caxias. Os guardas prisionais tê-lo-ão intercetado com disparo de caçadeira e apreendido os artigos que carregava.

Conforme avançado pela imprensa nacional, os guardas prisionais monitorizavam as câmaras de videovigilância, quando detetaram um drone a sobrevoar as instalações do estabelecimento prisional de Caxias, na madrugada de quarta-feira.

O drone não terá conseguido chegar à cadeia, pois terá sido intercetado pelos guardas prisionais com um disparo de caçadeira.

A CNN dá conta de que o objeto voador transportava vários telemóveis, cartões SIM, uma corda e tabaco, tendo sido apreendido, também, um carregador, segundo o Observador.