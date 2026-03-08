PplWare Mobile

Tribunal da UE: bancos devem reembolsar imediatamente vítimas de phishing

3 Comentários

Autor: Vítor M.

  1. Zé Fonseca A. says:
    8 de Março de 2026 às 22:46

    Absurdo, jamais será tido em conta, era o que mais faltava agora serem todos culpados menos o infoexcluido

  2. Artilheiro says:
    8 de Março de 2026 às 23:05

    O quê?
    Onde estamos a chegar.

  3. Max says:
    8 de Março de 2026 às 23:12

    Já devem ter reparado que as coisas mudaram bastante nas autorizações de pagamento via pagina web do banco – agora está sempre a pedir autorizações e códigos na app do banco. no smartphone:
    1) Para continuar o acesso, depois de pedir as credenciais, vai pedir um código dado na app do banco no smartphone.
    2) Para pagar/transferir é preciso dar a autorização na app do banco no smartphone e inserir um código da mesma app.
    Ou seja, deixou de ser possível ao burlão telefonar para as pessoas, geralmente de idade, fazendo-se passar por um funcionário(a) do banco e sacar-lhe as credenciais. Os tribunais começaram a considerar que isso não era suficientemente seguro e começaram a obrigar os bancos a indemnizarem os clientes, vítimas de phishing.
    O phishing através de uma página web falsa onde a vítima introduz as sua credenciais também é conhecido. Agora este tribunal considerou que a segurança do banco não era suficiente e mandou-o indemnizar o cliente, vítima de phishing.
    Não é dito se o banco já estava a usar o sistema que descrevi, via app do banco no smartphone. Mas se também isso não for considerado suficientemente seguro, não sei mais o que os bancos possam fazer. Só se deixarem deixarem de poder prestar serviços de pagamento/transferências via web e fazerem tudo através da app no smartphone,

