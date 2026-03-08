Tribunal da UE: bancos devem reembolsar imediatamente vítimas de phishing
Um parecer jurídico apresentado no Tribunal de Justiça da União Europeia defende que os bancos devem reembolsar imediatamente clientes vítimas de phishing após transações não autorizadas, mesmo quando o próprio utilizador tenha cometido um erro que tenha facilitado a fraude.
Parecer surge após caso entre banco polaco e cliente
Athanasios Rantos, Advogado-Geral do Tribunal de Justiça da União Europeia, emitiu uma opinião formal onde sugere que os bancos devem devolver de imediato o dinheiro aos titulares de contas afetados por transações não autorizadas.
O parecer surge na sequência de um pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Tribunal Distrital de Koszalin, na Polónia, no âmbito de um litígio entre o banco PKO BP S.A. e um dos seus clientes.
Fraude começou com um link malicioso
O caso envolve uma fraude de phishing. O cliente tinha colocado um artigo à venda numa plataforma de leilões online e foi contactado por um burlão que lhe enviou um link malicioso para uma página que imitava a interface de login do banco.
Ao aceder a essa página, o cliente introduziu os dados de acesso à conta bancária. O burlão utilizou depois essas credenciais para realizar um pagamento não autorizado.
A vítima comunicou a transação no dia seguinte ao banco e à polícia. No entanto, os fraudadores nunca foram identificados e o banco recusou devolver o dinheiro perdido. Perante essa recusa, o cliente avançou com uma ação judicial.
Diretiva europeia pode obrigar bancos a reembolsar primeiro
O conflito surgiu porque o banco defendeu que poderia recusar o reembolso se a perda tivesse sido causada por negligência do cliente.
No entanto, segundo Athanasios Rantos, a Diretiva Europeia dos Serviços de Pagamento (2015/2366), conhecida como PSD2, não permite que o banco recuse um reembolso imediato, exceto se existirem razões plausíveis para suspeitar de fraude por parte do cliente.
Segundo o comunicado do Tribunal de Justiça da UE:
O Advogado-Geral Athanasios Rantos considera que o direito da União Europeia exige que o banco, numa primeira fase, reembolse imediatamente o montante da transação não autorizada, salvo se tiver boas razões para suspeitar de fraude, devendo comunicar essa suspeita por escrito à autoridade nacional competente.
Bancos podem depois tentar recuperar o dinheiro
Ainda assim, o processo não termina com o reembolso. Os bancos continuam a poder tentar recuperar o valor junto do cliente caso consigam provar que existiu negligência grave ou intenção por parte do utilizador que tenha provocado a falha de segurança.
No parecer é referido que:
Se o banco demonstrar que o cliente não cumpriu, intencionalmente ou por negligência grave, uma das obrigações relacionadas, em particular, com os dados de segurança personalizados, poderá exigir que o cliente suporte as perdas correspondentes.
Caso o cliente recuse devolver o valor, caberá então ao banco avançar judicialmente para recuperar o montante.
Parecer ainda não é uma decisão final
Importa sublinhar que esta opinião não constitui ainda uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia.
O parecer do Advogado-Geral funciona como uma recomendação jurídica aos juízes do tribunal, indicando a interpretação que poderá vir a ser seguida. A decisão final do Tribunal de Justiça da UE será, essa sim, vinculativa para todos os tribunais da União Europeia.
Absurdo, jamais será tido em conta, era o que mais faltava agora serem todos culpados menos o infoexcluido
O quê?
Onde estamos a chegar.
Já devem ter reparado que as coisas mudaram bastante nas autorizações de pagamento via pagina web do banco – agora está sempre a pedir autorizações e códigos na app do banco. no smartphone:
1) Para continuar o acesso, depois de pedir as credenciais, vai pedir um código dado na app do banco no smartphone.
2) Para pagar/transferir é preciso dar a autorização na app do banco no smartphone e inserir um código da mesma app.
Ou seja, deixou de ser possível ao burlão telefonar para as pessoas, geralmente de idade, fazendo-se passar por um funcionário(a) do banco e sacar-lhe as credenciais. Os tribunais começaram a considerar que isso não era suficientemente seguro e começaram a obrigar os bancos a indemnizarem os clientes, vítimas de phishing.
O phishing através de uma página web falsa onde a vítima introduz as sua credenciais também é conhecido. Agora este tribunal considerou que a segurança do banco não era suficiente e mandou-o indemnizar o cliente, vítima de phishing.
Não é dito se o banco já estava a usar o sistema que descrevi, via app do banco no smartphone. Mas se também isso não for considerado suficientemente seguro, não sei mais o que os bancos possam fazer. Só se deixarem deixarem de poder prestar serviços de pagamento/transferências via web e fazerem tudo através da app no smartphone,