ChatGPT em modo Dr. House salva uma criança ao pressionar os pais a irem ao hospital

Uns pais estavam preocupados com o estado do seu filho de 6 anos. E, ao seguirem o conselho do ChatGPT, terão muito provavelmente salvado a vida do jovem rapaz.

IA saberá mais que um médico?

Há uma tendência para apontar os riscos colocados pela inteligência artificial, muitas vezes resultantes de uma má utilização dos chatbots.

Porque, se as IAs estão longe de ser omniscientes e não se deve confiar nelas, sobretudo em assuntos tão graves como a saúde.

Contudo, uma utilização mais ponderada pode, por vezes, também ajudar. Como demonstra este exemplo que nos chega da Bélgica. O ChatGPT analisa os sintomas e recomenda uma consulta muito rápida no hospital.

Conhecimento de casos que ultrapassam os médicos

A IA na medicina é uma ideia de futuro em que os maiores especialistas já estão a trabalhar. Mas, hoje, nada substitui ainda os humanos de bata branca. O que não dá resposta a tudo. Nomeadamente à questão inicial: quando ir consultar um médico? E aqui, o ChatGPT pode ajudar.

É isso que mostra esta história de dois pais na Bélgica, preocupados com o estado de saúde do seu filho de 6 anos, chamado Nyo. Há vários dias que a criança apresentava náuseas e dores de cabeça, sofria de um estrabismo recente e via a dobrar.

Antes de se alarmarem, os pais optaram por consultar o ChatGPT, descrevendo-lhe o conjunto de sintomas. A IA respondeu aconselhando-os a procurar rapidamente um médico.

Uma rapidez que salva a vida

Foi o que fizeram. Dirigiram-se de imediato às urgências, onde foi descoberto um tumor na parte posterior do tronco cerebral do rapaz, um tumor que exercia pressão sobre o cérebro.

Os médicos reagiram então de imediato, colocando um dreno destinado a evacuar o líquido cefalorraquidiano. De seguida, programaram uma operação de nove horas para a remoção do tumor. A intervenção foi um sucesso.

Aqui, foi a rapidez o fator determinante.

Os médicos foram claros: ao agir tão rapidamente e ao irmos imediatamente às urgências, salvámos a vida do Nyo. Se tivéssemos esperado mais alguns dias, talvez ele já não estivesse aqui hoje.

Explicaram os pais.