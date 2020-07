Huawei supera Samsung como a maior fabricante de smartphones do mundo

Apesar de o mercado dos smartphones estar em forte queda, a verdade é que os números mostram que a Huawei eclipsou a Samsung como a maior fabricante de smartphones do mundo no segundo trimestre de 2020. De acordo com o relatório da Canalys, esta é a primeira vez em quase uma década que uma empresa que não a Samsung ou a Apple lidera uma lista trimestral de remessas globais de smartphones.

Estes dados vêm reforçar a posição da marca no mercado desde abril.

Smartphones: Huawei passa a Samsung e é a maior fabricante no mundo

Enquanto as empresas lutam para manter o ritmo durante a pandemia, poucas conseguem resistir à tempestade. Embora a Huawei tivesse de tratar batalhas maiores que os seus rivais, no plano internacional, a marca pode ter sido ajudada em grande parte pelo aumento da força no seu mercado local. Como a China estava entre os primeiros países a recuperar de parte dos efeitos da pandemia, as operações da Huawei mantiveram a empresa dinâmica.

Segundo algumas informações, o mercado chinês é tão importante para a marca que absorveu 72% do total de vendas da empresa. Este valor ultrapassou o que se tinha registado no primeiro trimestre, isto é, nos primeiros 3 meses deste ano o mercado chinês para a empresa representava 61%. No ano passado, no segundo período, a China representava “apenas” 50% do seu total de vendas.

Portanto, com estes valores, seguramente a empresa conseguiu amortecer a queda internacional. Aliás, os resultados indicam que a Huawei registou outra queda de 27% no segundo trimestre de 2020, o quinto período consecutivo em que a empresa viu declínios nas suas exportações globais.

Em comparação, a Samsung detém menos de 1% do mercado na China. O número de remessas internacionais da empresa coreana teve uma queda ainda mais acentuada do que a Huawei teve. Segundo o que foi registado, a empresa teve uma queda de 30% em relação ao ano anterior no segundo trimestre de 2020.

A pandemia está a fazer estragos nas gigantes do mobile

Em termos de total de unidades vendidas, a Huawei supostamente viu 55,8 milhões de dispositivos deixarem as suas fábricas no segundo trimestre de 2020. O número citado da Samsung é de 53,7 milhões de unidades.

Este é um resultado notável que poucas pessoas teriam previsto um ano atrás. Se não fosse pela COVID-19, não teria acontecido.

Referiu o analista da Canalys, Ben Stanton.

Dito isso, não está claro se é uma posição que a Huawei poderá manter pós-pandemia. À medida que mais países se recuperaram economicamente das consequências, a proibição comercial da empresa nos EUA provavelmente continuará a afetar o seu desempenho global.

Estes efeitos também são bastante claros a julgar pelos dados de 2019. Pouco antes da proibição, Huawei viu um aumento de 61% para os seus embarques globais no primeiro trimestre de 2019. Em março, a empresa esperava que os problemas afetassem as suas vendas em até 20% em 2020.

A Samsung também pode esperar um breve aumento nas remessas de dispositivos na segunda metade do ano após o evento de 5 de agosto e o anúncio da série Galaxy Note 20. É provável que a Huawei também estreie a sua série Mate 40 este ano, mas pode estar sujeita a atrasos.

