eBussy: Empresa alemã projeta um novo automóvel elétrico

Automóveis elétricos são, percebemo-lo cada vez mais, o futuro. Por tudo aquilo que implicam, desde a sustentabilidade inerente, até à facilidade da manutenção, relativamente aos de combustão. Assim, é de olhos postos no futuro, que surge, na Alemanha, um conceito de veículo elétrico diferente daqueles a que estamos habituados.

A ElectricBrands projetou um modelo de automóvel elétrico exclusivo, que pode ser adaptado em até 10 tipos de estruturas diferentes.

eBussy: um automóvel elétrico diferente, mas promissor

Ainda se trata de um protótipo, mas é um conceito que a ElectricBrands quer concluir e comercializar durante o próximo ano. O chamado eBussy, pode adquirir várias configurações estruturais e, desse modo, adaptar-se ao que melhor convier ao condutor.

Além de ser possível alterar o número de assentos disponíveis, pode ser uma autocaravana, um descapotável, um transportador de mercadorias, entre outros. Aliás, consegue também alterar o lugar da condução para a direita ou para a esquerda e possui forma de carregamento solar.

A empresa de eletricidade responsável por este conceito inovador garante que o eBussy é mais do que um carro, pelo que foi referido e pela sua plataforma modular adaptável. Ainda incerto, o preço estimado é de 18 mil dólares, para o modelo de base de 10 kWh por 200 km.

As características do eBussy

Quanto ao powertrain do veículo, o eBussy contará com um sistema AWD em toda a gama e começará com uma bateria pequena de 10 kWh por 200 km. Depois, esta autonomia pode ser prolongada até 600 km, com uma unidade maior que 30 kWh. Sendo que o eBussy pesará cerca de 450 a 600 kg, poderá suportar cargas úteis de até 1 000 kg.

Além disso, os painéis solares integrados no topo do automóvel elétrico acrescentam uma autonomia de 200 km por dia, juntamente com qualquer ganho extra de paragens regenerativas. Ademais, a ElectricBrands acrescenta que EV alcançará uma velocidade máxima ligeiramente superior a 90 km/h, o que lhes parece adequado, tendo em conta que está a ser projetado para também realizar tarefas comerciais.

Contudo, apenas disponibiliza 4 lugares sentados. Não obstante, é irrefutavelmente uma criação exclusiva, original, promissora e, pelos planos, muito acessível. Resta esperar pela sua conclusão para perceber se, de facto, corresponde a todas as expectativas e ambições da ElectricBrands.