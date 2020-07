iPhone 12 5G poderá não chegar em setembro? É a Qualcomm que deixa a dúvida

A Apple está a preparar o lançamento do seu iPhone 12 que, como habitualmente, deverá ocorrer em setembro, mesmo com as implicações da pandemia. Este ano com uma novidade interessante, além dos modelos já habituais. A Apple deverá lançar um modelo 5G.

A disponibilidade dos modelos do iPhone acontece, por norma, alguns dias a seguir, mas o modelo 5G poderá chegar mais tarde. A Apple não comenta, a Qualcomm também não… mas deixa a dúvida no ar.

Um “atraso no lançamento global de um topo de gama 5G”

A possibilidade de um atraso no lançamento dos novos smartphones da Apple não é nova. Não se espera que haja atraso no evento de apresentação, devendo ele acontecer durante o mês de setembro. No entanto, ao contrário do que tem acontecido, o iPhone 12 5G poderá não ficar logo disponível no mesmo mês.

Foi através do relatório de resultados do último trimestre da Qualcomm, que é deixada a indicação de que haverá “um impacto parcial do atraso no lançamento global de um topo de gama 5G”, para o trimestre seguinte.

A informação não é explicita, mas alguns analistas sugerem que esta afirmação possa estar relacionada com os smartphones da Apple. De referir que, depois de um período de costas voltadas, por disputa de patentes, será a Qualcomm a fornecer os chips 5G à Apple para os novos iPhones.

Além disso, segundo algumas indicações anteriores, a produção do iPhone 11 5G poderá estar ligeiramente atrasada, o que poderá também provocar um atraso na sua disponibilidade.

iPhone 11 5G com “um pequeno atraso”

Sem se referir a nenhum modelo em particular, o diretor financeiro da Qualcomm, Akash Palkhiwala, disse à Reuters que se tratava apenas de “um pequeno atraso”. Assim, as unidades que deveriam chegar ainda este trimestre, em setembro, serão lançadas no trimestre seguinte.

Resta aguardar por setembro para perceber se efetivamente haverá um atraso na disponibilidade do iPhone 11 ou de alguma das versões 5G.