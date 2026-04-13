5 sugestões de presentes úteis para o Dia da Mãe

Num contexto em que os consumidores procuram cada vez mais presentes úteis e duradouros, o Dia da Mãe tem vindo a seguir esta ideias com prendas que realmente fazem parte do quotidiano. Entre rotinas exigentes, trabalho e a vida familiar, ganham relevância os produtos que simplificam o dia a dia e acrescentam conforto. Hoje temos 5 sugestões de presente.

A iServices reuniu um conjunto de sugestões de prendas para o Dia da Mãe, com foco na utilidade, no bem-estar e em tecnologia acessível. Estas propostas adaptam-se a diferentes perfis, mas com algo em comum: oferecer algo que não fica esquecido, mas que seja usado de forma consistente ao longo do tempo.

1) A mãe que está sempre em movimento

Há mães que vivem em modo multitarefa permanente. Saem de casa cedo, fazem mil coisas ao longo do dia e raramente param. Para essas, uma powerbank MagSafe com LCD pode ser uma daquelas ofertas simples que rapidamente se tornam indispensáveis. Prática, fácil de transportar e pensada em garantir bateria extra fora de casa, é uma solução útil para quem precisa de manter o telemóvel sempre pronto, seja em dias de trabalho, viagens ou reuniões.

2) A mãe que precisa de abrandar, nem que seja por dez minutos

Nem sempre é fácil encontrar tempo para descansar, mas às vezes bastam alguns minutos para transformar o ritmo do dia. Um massajador capilar ou um massajador facial pode ser uma forma simples de criar esse momento. São pequenos gadgets de bem-estar que ajudam a promover relaxamento e conforto, e que podem facilmente passar a fazer parte da rotina, em casa e sem grandes cerimónias, porque a verdade é esta, spa é ótimo, mas nem sempre cabe na agenda nem na carteira.

3) A mãe que gosta de cuidar da casa e do ambiente à sua volta

Há quem valorize mais do que nunca o ambiente da casa, a luz certa, um aroma agradável e a sensação de conforto no final do dia. Para esse perfil, o Difusor Inn Aroma powered by iServices é uma sugestão elegante e funcional. Mais do que um objeto decorativo, pode contribuir para criar um ambiente mais acolhedor e tranquilo, tornando-se um detalhe simples, mas muito presente, no quotidiano.

4) A mãe prática, que gosta de coisas que funcionam mesmo

Há mães que não se impressionam com o supérfluo. Gostam de objetos úteis, bem pensados e que facilitem a rotina. Para essas, um secador de cabelo Soocas pode ser uma escolha acertada. É um presente funcional, com utilização frequente e impacto direto no dia a dia, daqueles que não precisam de grande discurso para justificar a utilidade. E isso, convenhamos, já é uma qualidade rara.

5) Para a mãe que gosta de tecnologia

Agora falemos da mãe que está sempre a usar o Smartphone - seja para comunicar, organizar ou a registar momentos. Os iPhones recondicionados surgem como uma alternativa cada vez mais relevante. Desta forma, terá ao seu alcance uma opção equilibrada entre desempenho, preço e impacto ambiental.

Num tempo em que se tenta cada vez mais escolher melhor e oferecer com mais intenção, talvez faça sentido trocar o presente simbólico por algo que seja realmente usado. Entre tecnologia, bem-estar e pequenos equipamentos para o quotidiano, estas sugestões podem acompanhar diferentes perfis de mãe, com uma lógica simples, menos excesso, mais utilidade. Porque, por vezes, o melhor presente para o Dia da Mãe não é o mais exuberante, é simplesmente aquele que faz sentido todos os dias.

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