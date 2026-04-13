Artemis II: a viagem de 10 dias que voltou a levar humanos à Lua… tem mão da Europa

A missão Artemis II marcou o regresso da humanidade ao espaço lunar tripulado, mais de meio século depois do programa Apollo. Num voo de cerca de 10 dias, quatro astronautas viajaram até à órbita da Lua e regressaram em segurança à Terra, num ensaio crítico para futuras alunagens.

Artemis II: uma missão histórica com ambição futura

A Artemis II foi o primeiro voo tripulado do programa Artemis e também a primeira missão humana além da órbita terrestre baixa desde 1972.

A bordo da cápsula Orion, impulsionada pelo foguetão SLS, seguiram quatro astronautas numa trajetória de “retorno livre” à volta da Lua, garantindo que a nave regressaria naturalmente à Terra mesmo em caso de falha.

O principal objetivo não foi aterrar, mas sim testar todos os sistemas essenciais para futuras missões: suporte de vida, navegação em espaço profundo, comunicações e desempenho humano fora da órbita terrestre.

Como decorreu a viagem de 10 dias

A missão desenrolou-se em várias fases bem definidas:

Lançamento e testes iniciais : nos primeiros dias, a Orion permaneceu em órbita terrestre para validação de sistemas e manobras críticas.

: nos primeiros dias, a Orion permaneceu em órbita terrestre para validação de sistemas e manobras críticas. Viagem até à Lua : após a ignição que colocou a nave rumo ao espaço profundo, os astronautas viajaram durante cerca de quatro dias até à Lua.

: após a ignição que colocou a nave rumo ao espaço profundo, os astronautas viajaram durante cerca de quatro dias até à Lua. Sobrevoo lunar : o momento mais emblemático ocorreu no sobrevoo da face oculta da Lua, a vários milhares de quilómetros da superfície, permitindo observações diretas e recolha de dados.

: o momento mais emblemático ocorreu no sobrevoo da face oculta da Lua, a vários milhares de quilómetros da superfície, permitindo observações diretas e recolha de dados. Regresso à Terra: depois de contornar a Lua, a nave iniciou automaticamente o regresso, culminando numa reentrada atmosférica exigente e num amerissagem no oceano Pacífico.

Europa no coração da missão Artemis II

Um dos elementos centrais da missão foi o European Service Module (ESM), desenvolvido pela Agência Espacial Europeia.

Este módulo forneceu energia, propulsão, controlo térmico e suporte de vida, sendo essencial para manter os astronautas seguros durante toda a viagem.

A participação europeia sublinha o carácter internacional do programa Artemis, que pretende estabelecer uma presença sustentável na Lua nas próximas décadas.

Um passo decisivo rumo ao regresso à Lua

A Artemis II não foi apenas uma missão simbólica. Representa um passo técnico e estratégico crucial:

Validou sistemas necessários para missões mais ambiciosas

Testou a capacidade humana em espaço profundo

Preparou o caminho para futuras alunagens

O sucesso desta missão abre caminho para a Artemis III, que deverá levar novamente astronautas à superfície lunar, e, mais tarde, para a exploração de Marte.

Em suma, estes 10 dias à volta da Lua representam mais do que uma viagem: são o início de uma nova era da exploração espacial.