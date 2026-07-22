Nova pulseira Garmin CIRQA desafia a Whoop: sem ecrã e não exige subscrição

A Garmin apresentou a CIRQA Smart Band, uma pulseira de saúde e fitness sem ecrã que entra diretamente na disputa com a Whoop e a mais recente Fitbir Air da Google. Um dos grandes destaques é que dispensa por completo qualquer subscrição.

Uma resposta direta à Whoop

Depois do sucesso dos anéis inteligentes inspirados no Oura Ring, chegou a vez das pulseiras sem ecrã ganharem novos concorrentes.

A Google já tinha avançado com a Fitbit Air, e agora é a Garmin a entrar neste segmento, indo diretamente ao encontro do público que a Whoop conquistou nos últimos anos.

A comparação é inevitável, pois ambos os dispositivos apostam num design discreto, sem ecrã, focado em recolher dados continuamente e entregá-los numa aplicação.

Um detalhe que pode fazer a diferença é que a Whoop assenta o seu modelo de negócio na subscrição obrigatória, enquanto a CIRQA chega ao mercado com a promessa de uso total após uma compra única.

Visualmente discreta, a CIRQA foi pensada para ser usada 24 horas por dia, sete dias por semana, sem incomodar. Sem ecrã e apenas um botão físico, esta alternativas da Garmin assenta numa bracelete em tecido ComfortFit.

O objetivo é acompanhar a saúde do utilizador sem o peso de um smartwatch tradicional.

Especificações e autonomia

Com dimensões de 27 x 47 x 9 mm e um peso de cerca de 21 gramas (incluindo a bracelete), a CIRQA é discreta, assegurando resistência à água e permitindo o uso em natação. A bateria promete durar até 10 dias com uma única carga.

Ao nível dos sensores, a pulseira integra sensor ótico de frequência cardíaca, Pulse Ox e acelerómetro, apoiada em conectividade Bluetooth e ANT+, além de GPS ligado através do smartphone.

Um pormenor curioso é o facto de a Garmin parecer ter optado pelo sensor Elevate Gen 4, em vez da versão mais recente Gen 5 já usada noutros produtos da marca. Segundo dados técnicos avançados, esta escolha poderá justificar a ausência de Eletrocardiograma (ECG), embora a Garmin não o tenha confirmado oficialmente.

Apesar de não ter ecrã, o único botão físico permite iniciar e selecionar atividades diretamente no pulso, com os dados a serem exibidos em tempo real na aplicação Garmin Connect.

Saúde, treino e mais de 80 atividades

A CIRQA integra o conjunto habitual de métricas Garmin: Body Battery, estado de treino, VO2 Max, HRV, stress ao longo do dia, respiração, análise avançada do sono e até deteção automática de atividades.

Também está incluído acompanhamento da saúde feminina, com integração na app Natural Cycles, à semelhança do que já fazem a Whoop e a Oura.

No total, são mais de 80 perfis de atividades disponíveis, entre corrida, ciclismo, natação, ginásio, desportos de raquete e muito mais, com deteção automática que dispensa a confirmação manual em muitos casos.

Sem subscrição obrigatória

Um dos grandes destaques da nova pulseira da Garmin é a ausência de mensalidades. À semelhança de alternativas como a Luna Band e a Polar Loop, todas as métricas essenciais, como sono, frequência cardíaca, Body Battery, estado de treino, stress e VO2 Max, estão disponíveis gratuitamente através da app Garmin Connect, sem qualquer custo escondido.

Para quem quiser ir mais além, à semelhança do que acontece com a Fitbit da Google, a Garmin disponibiliza o plano opcional Connect+, que acrescenta funcionalidades como planos de treino guiados, Garmin Coach, acompanhamento nutricional e sessões de meditação e respiração guiada.

Preço e disponibilidade

A Garmin CIRQA estará disponível para encomenda já a partir de 24 de julho, com um preço de 199,99 euros.

O dispositivo chega em quatro cores (preto, French Gray, berry e navy), e em dois tamanhos (S/M e L/XL). Para quem quiser variar, a marca vende ainda braceletes extra por 49,99 euros.

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