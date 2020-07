A Sony anunciou nesta quarta-feira um selo de certificação que distingue as TVs ideiais para jogar PlayStation 5. De acordo com a empresa japonesa, este selo será atribuído apenas às televisões com requisitos específicos que garantam um bom desempenho da consola.

O objetivo é ajudar os consumidores gamers a não perderem tempo na escolha da melhor TV para jogar. Até ao momento apenas duas televisões BRAVIA da Sony estão distinguidas com esta certificação.

Novo selo da Sony distingue as TVs ideias para a PlayStation 5

A Sony Europa, através do blog oficial da Sony Espanha, anunciou nesta quarta-feira o selo de certificação das melhores televisões para a PlayStation 5.

Alguns modelos da Sony BRAVIA já receberam a distinção de TV “Ready for PlayStation 5” (TV preparada para a PlayStation 5). Este selo de certificação garante assim que estas televisões estão desenhadas para que o jogador desfrute de todos os jogos da PS5 com a melhor qualidade possível.

O selo “Ready for PlayStation 5” foi desenvolvido em colaboração com a Sony Interactive Entertainment (SIE), de modo a tornar a escolha do consumidor facilitada na hora de comprar a TV para a tão aguardada consola.

De acordo com a marca japonesa, para já há duas TVs Sony BRAVIA a receber esta certificação, que são os modelos XH90 4K HDR Full Array LED e ZH8 8K HDR Full Array LED.

Ambos os modelos são capazes de oferecer latências bastante baixas, na ordem dos 7,2 milissegundos e trazem como sistema operativo o Android TV.

A partir destas duas TVs, o jogador vai conseguir uma experiência gaming perfeita e usufruir dos jogos da PS5 com a maior suavidade e fluidez.

As televisões com o selo de certificação para PlayStation 5 incluem ainda o recurso BRAVIA Game Mode, que permite jogar automaticamente com baixa latência. Com este modo, os jogadores podem ligar a TV e a consola ao mesmo tempo através do comando wireless DualSense e assim controlar facilmente a PS5 apenas com o comando da TV.

A nova PlayStation 5 já foi anunciada e o seu lançamento é aguardado para o final deste ano.