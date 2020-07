Foram divulgados os possíveis preços do novo iPhone 12 da Apple

A Apple deverá estar na fase final da produção do novo iPhone 12, e as expetativas dos consumidores estão altas relativamente a esta próxima aposta da empresa de Cupertino.

Mas o mundo da Internet já nos habituou à partilha de informações antecipadas sobre os equipamentos. E recentemente um utilizador divulgou online os possíveis preços da nova linha de iPhones da Apple.

Os leaks já fazem parte do procedimento que antecipa o anúncio e o lançamento oficial dos produtos, sobretudo se falarmos de equipamentos topo de gama, de marcas populares e muito desejados pelos consumidores.

Um desses equipamentos é, sem dúvida, o iPhone 12 da Apple. Os produtos da empresa de Cupertino sempre foram alvo de cobiça por parte dos utilizadores e, por isso, a probabilidade de eventuais fugas de informação é maior, até por questões de marketing.

Possíveis preços do iPhone 12 da Apple foram divulgados online

O utilizador da rede social Twitter designado @komiya_kj divulgou na sua conta os possíveis preços da linha do iPhone 12 da Apple.

De acordo com a publicação, deixada nesta segunda-feira dia 27 de julho, a nova linha vai contar com quatro modelos diferentes: iPhone 12 5G, iPhone 12 Max 5G, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Para além disso, os novos equipamentos serão cerca de 50 a 100 dólares mais caros que a atual linha do iPhone 11.

Os preços surgem em dólares mas fizemos a conversão direta para euros. Veja a lista completa:

iPhone 12 5G com ecrã de 5,4″

64 GB : 699 dólares (~593 euros)

: 699 dólares (~593 euros) 128 GB : 749 dólares (~636 euros)

: 749 dólares (~636 euros) 258 GB: 849 dólares (~721 euros)

iPhone 12 Max 5G com ecrã de 6,1″

64 GB : 799 dólares (~678 euros)

: 799 dólares (~678 euros) 128 GB : 849 dólares (~721 euros)

: 849 dólares (~721 euros) 256 GB: 949 dólares (~806 euros)

iPhone 12 Pro com ecrã de 6,1″

128 GB : 1.049 dólares (~890 euros)

: 1.049 dólares (~890 euros) 256 GB : 1.149 dólares (~975 euros)

: 1.149 dólares (~975 euros) 512 GB: 1.349 dólares (~1.145 euros)

iPhone 12 Pro Max com ecrã de 6,7″

128 GB : 1.149 dólares (~975 euros)

: 1.149 dólares (~975 euros) 256 GB : 1.249 dólares (~1.060 euros)

: 1.249 dólares (~1.060 euros) 512 GB: 1.449 dólares (~1.230 euros)

Através da lista percebemos que o telefone mais barato é então o iPhone 12 5G de 5,4 polegadas e 64 GB de armazenamento interno, com um preço de 699 dólares (~593 euros). Já o equipamento mais caro será o iPhone 12 Pro Max com ecrã de 6,7 polegadas e 512 GB de armazenamento interno, cujo valor aparece como sendo 1.449 dólares (~1.230 euros).

Tamanho da bateria do iPhone 12 também foi divulgado

Para além do preço, o mesmo utilizador do Twitter divulgou também o possível tamanho da bateria do novo iPhone a Apple.

Assim, caso as informações se confirmem, o iPhone 12 trará uma bateria de 2.227 mAh, a do iPhone 12 Max será de 2.815 mAh, o iPhone 12 Pro virá com uma de 2.775 mAh e a do iPhone 12 Pro Max será de 3.687 mAh.

A apresentação dos novos iPhones deverá então acontecer no mês de setembro, no tradicional evento da Apple.

Leia também: