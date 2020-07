No decorrer do processo normal de lançamento do iPhone, a Apple estará já a obter as certificações para certos componentes dos novos iPhone 12. Assim, as novas baterias e carregadores para os modelos iPhone da próxima geração da Apple apareceram em vários sites de certificação. Segundo o que foi encontrado, poderão ser lançados vários modelos de bateria, assim como de carregadores.

Esta notícia poderá vir desmentir, ou pelo menos deixar como menos provável, a informação que a Apple poderia deixar de incluir carregador na caixa do novo iPhone.

Novas baterias e carregadores

Entre as notícias sobre a possibilidade de a Apple parar de empacotar carregadores com os modelos deste ano do iPhone, três novos modelos de baterias para iPhone apareceram nas plataformas de certificação UL Demko, Safety Korea e 3C.

Além destas novas baterias, também foram encontrados dois novos carregadores de iPhone na plataforma 3C.

Conforme foi apresentado, as informações sobre o carregador incluem uma nova variante do carregador padrão de 5 W. Além disso, há um novo carregador de 20W – este último com o número do modelo A2305. Agora, se possui um iPhone (ou simplesmente é um fã da Apple), provavelmente deve estar ciente que a velocidade máxima de carregamento suportada pelos iPhones chega a 18W.

Assim, a Apple parece pronta para aumentar este número para pelo menos 20W com os seus modelos do novo iPhone ao lançar as novidades em setembro de 2020.

Detalhes da bateria da série iPhone 12

Segundo o que foi encontrado, há três novas baterias para os modelos de iPhone deste ano com os números de modelo A2471, A2431 e A2466. A partir das imagens publicadas, foi possível deduzir que o A2471 é uma bateria de 2227mAh, enquanto o A2431 é uma bateria de 2775 mAh e que o A2466 – o maior dos três – tem uma capacidade nominal de 3687mAh.

Graças a “fugas de informação” e rumores anteriores, percebeu-se que a Apple poderá lançar até quatro novos modelos do iPhone deste ano. Isso inclui o iPhone 12 com ecrã de 5,4 polegadas, iPhone 12 Max e iPhone 12 Pro com ecrãs de 6,1 polegadas e o iPhone 12 Pro Max com ecrã de 6,7 polegadas.

Abaixo é a combinação que poderá aparecer dentro de algumas semanas. Notará que o iPhone 12 Max e o iPhone 12 Pro podem partilhar a mesma bateria (A2431).

Apple iPhone 12 (5,4 polegadas) – A2471 – 2227mAh

– 2227mAh Apple iPhone 12 Max (6,1 polegadas) – A2431 – 2775mAh

– 2775mAh Apple iPhone 12 Pro (6,1 polegadas) – A2431 – 2775mAh

– 2775mAh Apple iPhone 12 Pro Max (6,7 polegadas) – A2466 – 3687mAh

Assim, olhando para as informações, percebemos que os modelos mais pequenos do iPhone 12 tiveram uma ligeira redução na capacidade da bateria. Por exemplo, o iPhone 11 do ano passado tinha uma bateria de 3110mAh em oposição à bateria de 2227 mAh para o iPhone 12. O iPhone 11 Pro veio com uma bateria de 3190mAh em oposição à bateria de 2775mAh no iPhone 12 Pro.

A única ‘atualização’ aqui é para a nova bateria de 3687mAh do iPhone 12 Pro Max, que é maior que a bateria de 3500mAh no iPhone 11 Pro Max do ano passado.

Série do novo iPhone poderá receber novo carregador de 20W

Conforme já alinhavado em cima, além dos novos modelos de bateria, também foram descobertas informações sobre dois novos carregadores para os modelos do iPhone deste ano. Enquanto um é um carregador padrão de 5 W com o número do modelo A1443, o outro é um novo carregador de 20 W com o número do modelo A2244.

Portanto, estes indícios podem dizer-nos várias coisas. A primeira é que a Apple terá novas baterias diferentes dos modelos anteriores. Terá também novos carregadores e eventualmente nova tecnologia de carregamento. Por fim, poderá ser apenas um boato, a informação que a caixa do iPhone deste ano não terá carregador.

