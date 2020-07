Yamaha revela nova e-bike de montanha com suspensão total

Depois de muita espera, a Yamaha revelou a sua nova bicicleta de montanha elétrica. De forma inovadora, o modelo apresenta, além de um design moderno e arrojado, o mais recente motor mid-drive.

A nova e-bike chama-se YDX MORO e surge como um arrojado sistema de suspensão total.

Novidades inovadoras na estética da e-bike

Apesar de estar ainda a aguardar patente, a nova bicicleta da Yamaha conta com um design inovador. Este é constituído por um quadro duplo que apresenta uma divisão, tanto no tubo superior, como no inferior.

No caso, o tubo bipartido superior permite que o assento esteja mais baixo, facilitando a ação do amortecedor traseiro. Isto oferece um centro de gravidade mais baixo e ajuda a controlar a bicicleta em terreno mais difícil.

Já o tubo bipartido inferior aloja a bateria que é de 500 Wh, protegendo-a numa espécie de gaiola. Ao contrário do que acontece com outros modelos, onde a bateria está dentro do próprio tubo, este pormenor da e-bike vai facilitar a troca de bateria e ainda protegê-la nas eventuais quedas. Ademais, o ângulo atípico em que está posicionado este downtube permite que a bateria se mova e equilibre melhor o peso da bicicleta.

Yamaha: Um motor com tecnologia de ponta

Uma das mais relevantes novidades é o motor mid-drive da marca, o Yamaha PW-X2. Isto, porque recorre a uma configuração exclusiva de quad-sensor, que deteta a velocidade do pedal, o esforço do pedal, a velocidade da bicicleta e o ângulo de inclinação, a fim de calcular e prestar, com maior precisão, a assistência necessária ao pedal.

As novas engrenagens helicoidais utilizadas no PW-X2, supostamente, ajudam a reduzir o ruído provocado pelo motor. Além disso, o motor mid-drive dispõe de um modo automático. Não se trata, todavia, de mudanças automáticas. No caso deste modelo da Yamaha, o nível de assistência do pedal pode alternar, de forma automática, entre os modos Eco, Standard e High.

Para além disso, o motor possui um novo modo EXPW, que acrescenta assistência ao pedal a uma velocidade de 170 rotações por minuto. Esta particularidade pode ser uma mais-valia, para secções técnicas, subidas íngremes ou até para o arranque.

Apesar de já se saber que esta nova e-bike será um modelo Classe 1 com assistência até 30 km/h, o resto dos detalhes e das especificidade serão revelados nas próximas semanas, segundo os representantes da Yamaha.