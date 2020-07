COVID-19: Código da app STAYAWAY já está no Github

Já deve falar muito pouco para que a app STAYAWAY esteja disponível para todos. Esta app irá ajudar a combater a COVID-19 no nosso país e, como é natural, levantou algumas questões no que diz respeito à privacidade.

Recentemente o INESCTEC disponibilizou todo o código-fonte no Github para quer quiser analisar e até melhorar.

COVID-19: Como irá funcionar a app STAYAWAY?

A utilização da app é voluntária e não intrusiva. A equipa responsável pela app disponibilizou agora o código-fonte da app no Github. A nova app de tracing de coronavírus já está na fase final de testes. Durante 10 dias a app irá ser testada para posteriormente ser disponibilizada ao público em geral.

A app STAYAWAY deteta a proximidade física entre smartphones e informa os utilizadores que estiveram no mesmo espaço de alguém infetado nos últimos 14 dias com o novo coronavírus.

Cada telemóvel difunde na sua proximidade identificadores anónimos e armazena localmente os identificadores difundidos pelos telemóveis com quem se cruze. Ainda que absolutamente desprovida de uma relação com os telemóveis que a gerou e, consequentemente, com os utilizadores desses telemóveis, esta informação permitirá ao próprio detetar a sua proximidade com uma pessoa infetada.

Uma pessoa confirmada como infetada com COVID-19 poderá publicar online, com a legitimação das autoridades de saúde, os seus identificadores anónimos que partilhou nos últimos 14 dias. Com esta informação pública, a aplicação de cada pessoa pode facilmente avaliar autonomamente se nos dias anteriores esteve próximo da pessoa infetada.

STAYAWAY – Github