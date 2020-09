Análise Jabra Elite 75t – Qualidade de som e conforto de utilização

Os auscultadores são hoje um acessório que usamos com muita frequência. Usamos para ouvir música, para as videoconferências, para comunicar uns com os outros ou simplesmente para nos fecharmos no nosso espaço. Assim, as marcas investiram nas tecnologias de cancelamento ativo de ruído e na qualidade do som emanado. Os Jabra Elite 75t trazem um conjunto de algumas destas boas coisas aos nossos ouvidos.

Depois de várias semanas a testar estes earbuds nos mais diversos ambientes, trazemos conclusões que identificam claramente o valor destes auscultadores.

Descobrir os auscultadores Jabra Elite 75t

A marca não me é desconhecida e já tinha, há uns anos, testado e usado outros produtos da Jabra. Uns que gostei particularmente, evoluídos para a altura, foram os Jabra Sport Pulse. Contudo, hoje estamos noutro nível, aliás, estamos num nível já de mais qualidade quer de construção do pacote vendido, quer no som que vamos ter oportunidade de descrever.

A título de exemplo, e porque as férias são uma boa altura para relaxar com um bom som, levei alguns auscultadores para comparar e tirar notas.

Construção e conforto

A Jabra tem um longo historial no que toca ao design pequeno e discreto dos seus earbuds. Aliás, a marca foi das mais arrojadas quando quis cortar as ligações por cabo e passar para wireless as suas comunicações. Foi arriscado na altura… ainda me lembro de ouvir o som aos soluços!

Contudo, a evolução deu-se ao mais alto nível.

Os Elite 75t são efetivamente pequenos e, dentro da sua gama de preços, talvez sejam mesmo uns dos mais pequenos. Além disso, outro ponto muito favorável, é o peso, este conjunto é muito leve, sem que com isso possa dar a entender que não são fabricados com bons materiais.

O aspeto é mais de botão do que de lágrima, conforme “classifico” o aspeto dos AirPods da Apple, por exemplo. O ADN é claramente dinamarquês, prático, funcional e simples.

A forma, estilo “clique”, como estes se encaixam na concha da orelha, aproveitando a aba de cartilagem tragus da nossa orelha para se fixar… é muito bem conseguida.

Especificações Especificações: Áudio Isolamento de ruído de áudio : Sim

: Sim Redução de ruído no áudio de voz de saída : Sim, tecnologia de chamada de 4 microfones

: Sim, tecnologia de chamada de 4 microfones Proteção contra o ruído do vento : Sim

: Sim Codecs de áudio suportados : SBC, AAC

: SBC, AAC Tamanho do altifalante : 6 mm

: 6 mm Largura de banda do altifalante (reprodução musical) : 20Hz a 20kHz

: 20Hz a 20kHz Largura de banda do altifalante (chamadas) : 100Hz a 8kHz

: 100Hz a 8kHz Tipo de Microfone : 4 x MEMS

: 4 x MEMS Largura de banda do microfone: 100Hz a 10kHz Forma e conforto Tipo : In-ear, verdadeiros auriculares sem fios

: In-ear, verdadeiros auriculares sem fios Almofadas de silicone “EarGels”: Sim (S, M, L) Bateria Bateria : Recarregável de iões de lítio

: Recarregável de iões de lítio Música e tempo de conversa : até 7,5 horas com auriculares, até 28 horas incluindo caixa de carregamento

: até 7,5 horas com auriculares, até 28 horas incluindo caixa de carregamento Modo pausa : Desligar após 15 minutos sem ligação, 60 minutos sem atividade, configurável na App Sound+

: Desligar após 15 minutos sem ligação, 60 minutos sem atividade, configurável na App Sound+ Tempo de carregamento : Até 2 horas e 20 minutos, carga completa com carregador de parede USB dedicado (500mA)

: Até 2 horas e 20 minutos, carga completa com carregador de parede USB dedicado (500mA) Carga rápida : Até 60 minutos ao carregar auriculares durante 15 minutos no estojo de carregamento

: Até 60 minutos ao carregar auriculares durante 15 minutos no estojo de carregamento Tempo de espera: 6 meses Conectividade Conectividade : Bluetooth 5.0

: Bluetooth 5.0 Perfis Bluetooth suportados : HSP v1.2 , HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, SPP v1.2

: HSP v1.2 , HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, SPP v1.2 Distância de funcionamento : Até 10 m

: Até 10 m Dispositivos emparelhado s: Até 8

s: Até 8 PIN de emparelhamento : Se aplicável 0000

: Se aplicável 0000 Multi-ligações Dois dispositivos podem ser ligados de cada vez

Dois dispositivos podem ser ligados de cada vez Música de pausa automática : Sim, quando um auricular é removido da orelha

: Sim, quando um auricular é removido da orelha Alimentação automática : “ON” quando os auriculares estão fora da caixa de carregamento “OFF” após 15 minutos sem ligação ou 60 minutos sem atividade

: O que está na caixa A caixa é logo à partida uma promessa de que o material é de qualidade. Vem bem arrumada, devida equipada e traz, como era de esperar, o essencial. Earbuds

Caixa de carregamento

Cabo USB-C

3 conjuntos de EarGels de silicone

Folhetos de garantia e aviso

Dimensões da embalagem (CxLxA) : 124,2 x 187,4 x 40 mm

: 124,2 x 187,4 x 40 mm Principais dimensões da unidade (CxLxA) : 21,9 x 19,4 x 16,2 mm

: 21,9 x 19,4 x 16,2 mm Dimensões da caixa de carregamento (CxLxA) : 62,4 x 36,6 x 27,0 mm

: 62,4 x 36,6 x 27,0 mm Peso (caixa de carregamento) : 35 g

: 35 g Peso (cada auricular) : 5,5 g

: 5,5 g Materiais utilizados (fora) : Plástico PC/ABS e Borracha. Pintura pmma, banho metalizado

: Plástico PC/ABS e Borracha. Pintura pmma, banho metalizado Comprimento do cabo USB : 300 mm

: 300 mm Ficha de carregamento : USB-C

: USB-C Classificação: IP55

Quem deve comprar os Jabra Elite Active 75t?

Estes auscultadores têm características que podem encaixar nalguns tipos de utilização e afastar-se de outros. Portanto, na nossa opinião e depois do que testamos, estes Jabra podem ser usados por:

Atletas : Sim, são ótimos em vários aspetos, o tamanho, o peso e até a classificação IP55, além do ajuste seguro são trunfos. Praticamente todo o tipo de atletas pode usar estes auscultadores. Não podem mergulhar com eles, dado que não são apropriados para isso. Contudo, os Jabra Elite Active 75t são versáteis e provam isso quando fomos correr com eles, quando andamos de bicicleta, quando fizemos caminhadas pela natureza e até no ginásio para nos isolar do normal “ruído” da música que colocam.

: Sim, são ótimos em vários aspetos, o tamanho, o peso e até a classificação IP55, além do ajuste seguro são trunfos. Praticamente todo o tipo de atletas pode usar estes auscultadores. Não podem mergulhar com eles, dado que não são apropriados para isso. Contudo, os Jabra Elite Active 75t são versáteis e provam isso quando fomos correr com eles, quando andamos de bicicleta, quando fizemos caminhadas pela natureza e até no ginásio para nos isolar do normal “ruído” da música que colocam. Consumidores em geral: No dia a dia surpreendeu-nos em dois ou três pontos. O “cancelamento passivo de ruído” permite andar pela cidade com toda a atenção, sem estarmos a ouvir o ruído diretamente, embora que não é o mesmo que o Cancelamento Ativo de Ruído. A app é muito bem desenhada e fácil de usar quer em iOS, quer no Android. O transporte é fácil, dado que o estojo é pequeno e faz ao mesmo tempo, de carregador portátil.

Uma sugestão que deixamos é ter a atenção necessária para colocar e apertar corretamente. Se, no modo apertado, magoar o canal auditivo, então é porque está a usar uma almofada desajustada. Troque. Veja que não seja grande demais ou pequena demais. Se for pequena demais, o Cancelamento Passivo de Ruído (CPR) não vai resultar em pleno.

Recursos e performance

Os Jabra Elite 75t estão equipados com conectividade Bluetooth 5.0. Contudo, os únicos codecs Bluetooth de alta qualidade que eles suportam é AAC, que é bom para utilizadores do iOS, mas problemático com telefones Android. Se estava à espera de aptX HD Bluetooth para o seu Android, está sem sorte. Mas pode sempre entrar nas opções de developers do seu Android para mudar o codec para SBC.

Um aspeto que gostei particularmente foi a transição entre dispositivos. Tinha os Elite 75t ligados ao iPhone 11 Pro Max e ao iPad Pro e para comutar colocava pausa num e play no outro e de imediato ele comutava de dispositivo.

Os controlos de reprodução são muito simples, mas há uma ligeira curva de aprendizagem para nos lembrarmos qual é combinação a pressionar e segurar e que botão faz o quê. Vamos a uma explicação rápida.

Controlo através dos Jabra Elite 75t

pressionar os dois botões em simultâneo alguns segundos ativa o modo de emparelhamento Bluetooth pressionar sem largar o botão da esquerda, diminuiu o som, se for no botão do lado direito, aumenta o som. Tudo isto progressivamente. um clique rápido no botão esquerdo ativa e desativa o modo HearTroug (ou o cancelamento passivo de ruído) um clique rápido no lado direito, a música pausa, se estiver a ouvir música. Também atente ou desliga a chamada telefónica dois cliques no botão esquerdo passa a música para a seguinte dois cliques no botão direito é invocado o assistente pessoal (Siri da Apple ou Google Assistant) três cliques no botão esquerdo, a música passa para o início e se voltarmos a fazer, passa para o tema anterior

Eventualmente haverá mais alguns controlos numa ou noutra situação, dependendo de onde estará emparelhado este conjunto da Jabra. Dentro da app Sound+ poderá também parametrizar estes botões.

A caixa de transporte é pequena, de um material razoável e adiciona o transporte ao carregamento. Tem um led na parte de trás que dá indicação de quando tem pouca energia e quando está a ser recarregada. Traz uma porta USB-C para ser ligada à energia.

Bateria e energia

A Jabra afirma que os auscultadores Elite 75t proporcionam cerca de 7 horas e 30 minutos de reprodução constante, com a caixa de transporte a estender essa autonomia até 28 horas de reprodução. Nos nossos testes de bateria, certificámo-nos que reproduzíamos música em loop com uma saída constante de 75dB e, assim, conseguimos uma autonomia perto das 7 horas e 15 minutos. Nada mau!

Claro que se ouvirmos música mais alta que este nível, quer a bateria, quer os seus ouvidos, podem perder performance.

Aplicação Jabra Sound+

Temos de começar por falar na facilidade no que toca ao emparelhar. Não é tão intuitivo e rápido como os Airpods com os dispositivos Apple, dado que os AirPods Pro, por exemplo, trazem o chip H1 para uma identificação e comunicação rápida no emparelhamento, mas ainda assim é um processo simples.

Depois de instalarmos a app Sound+ e seguirmos os passos iniciais que registam os auscultadores na app, recebemos uma interface simples. Assim, na app são identificados os nossos auscultadores na respetiva cor, que no nosso caso foi a cor bege ouro, o nível de bateria dos auscultadores assim como da caixa de transporte.

A app permite que tenhamos 3 perfis de intensidade do som. Podemos comutar nas ofertas My Moment, Commute e Focus. De seguida temos o slide de gestão da funcionalidade de cancelamento passivo de ruído, ou HearThrough.

Existem também apresentações da equalização do som para amostra, configurados com níveis diferentes de canais. Na roda dentada, no canto superior direito podemos ter acesso a mais opções, inclusive aquelas que permitem mudar as ações dos botões.

E o Som?

Vamos começar por falar no som que os microfones captam quando fazemos ou recebemos uma chamada, ou mesmo numa videoconferência. Portanto, a qualidade, não sendo má, deixa um pouco a desejar, mas não quero com isto dizer que não se perceba bem o que dizemos numa conversa. O som é que dá uma ideia de estarmos a falar um pouco afastados do microfone.

No caso das videoconferências, o som é bom, mas a dinâmica entre o ouvir e o falar não é muito confortável, havendo uma ressonância que incomoda. Isso poderá dever-se ao facto do canal auditivo estar completamente tapado e o sistema HearThrough não funcionar tão bem quando estamos a conversar e a tentar ouvir o que nos estão a dizer no diálogo onde participamos.

Para termos aqui um ponto de comparação, o HearThrough não é como o cancelamento ativo de ruído, este será, eventualmente, semelhante ao modo Transparência nos novos AirPods Pro. Assim, o recurso HearThrough usa os microfones integrados aos auscultadores para permitir que o utilizador ouça o que está a acontecer ao seu redor.

No que toca ao som, verdadeiramente…

A qualidade do som do Jabra Elite 75t é boa, mas não me surpreendeu. Os graves são ligeiramente exagerados, nada de extraordinário, mas foi o suficiente destacar em excesso as notas de baixo das minhas músicas favoritas. Contudo, tal ênfase pode passar a irritar durante a prática de desporto.

Por exemplo, neste teste fui menos ambicioso (do ponto de vista audiófilo, claro) que noutras análises, e escolhi temas mais mundanos. Neste, Vigiland – UFO, que reti pelo tal excesso, foi acima uns pontos do que deveria. Nota-se mais ainda no tema Go Fuck Youself, Two Feet, que leva a outro nível os graves. Estes exemplos são ricos em graves e boas transições.

Os médios definitivamente sofreram um pouco e os vocais eletrizantes dos Pentatonix por vezes precisavam de mais. Já no caso dos agudos, gostei na generalidade, não são cristalinos, mas estamos a falar de uns auscultadores de utilização diária, corrente e que não nos vão deixar mal.

Claro, não podia deixar de testar o palco sonoro, os graves, agudos, velocidade de transições, amplitude, claridade da voz sem libertar a bom som Eddy Louiss – Funky Day, depois Fast Car de Tracy Chapman e fui ali ao extremo com Nightwish – Sleeping Sun… sem complexos.

Aqui deu para perceber algumas coisas boas e entender as limitações que são normais neste segmento.

Fiz este exercício para comparar com os Sony WF-1000XM3 e com os AirPods da Apple. Estes sim são verdadeiros representantes do Cancelamento Ativo de Ruído e apostam num som para justificar preços acima dos 200 euros. Claro, estes conseguem bater-se lado a lado e até com melhores resultados “graças também ao sistema HearThrough” com os Bose SoundSport Free. Os Jabra são mais elegantes, têm igualmente um som admirável e trazem qualquer coisa mais.

Veredito

O pacote que acompanha este produto Jabra é muito interessante. Não nos deixa seguramente indiferentes. O som é muito bom na sua generalidade e tendo em conta o segmento onde se coloca. Traz algo mais sem entrar na tecnologia de cancelamento ativo de ruído e isso pesa a seu favor.

O tamanho volta a ser um ponto favorável que depois ajuda na argumentação do preço. Por falar no preço, os cerca de 180 euros que pedem pelos Jabra Elite 75t estão totalmente refletidos no que a caixa traz, não tenham dúvida. Estamos a falar de nível, de qualidade.

Jabra Elite 75t