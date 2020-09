A mobilidade mudou bastante nos últimos anos. Agora as bicicletas e as trotinetes (elétricas ou não) são muito mais utilizadas e estão acessíveis a preços relativamente acessíveis. Numa altura em que se fala em distanciamento social, poderão ser opções a considerar neste preparativos para a próxima temporada de escola ou trabalho.

A Xiaomi conta com várias trotinetes no seu portefólio, sendo a Electric Scooter 1S uma opção a preço acessível, com boa autonomia e que se liga ao smartphone.

Mi Electric Scooter 1S, a trotinete ligada ao seu smartphone

A Mi Electric Scooter 1S apresenta-se como uma trotinete elétrica com autonomia para 30 km, podendo atingir uma velocidade máxima de 25 km/h. Este tipo de veículos é ideal para circular dentro das cidades, principalmente para evitar as complicações de estacionamento e o próprio trânsito.

Em termos de dimensões tem 49 x 108 x 43 cm quando está dobrada. Quando está na posição de utilização, mede então 1,140 m de altura. Pesa apenas 12,5kg e pode suportar até 100kg.

Tem certificado IP54, podendo ser utilizada mesmo em dias com alguma chuva. Inclui travões de disco e E-ABS. Além disso, as rodas são de 8,5″.

O tempo de carregamento é de 5,5 horas, contando com uma bateria de 7650mAh.

Este modelo conta com um pequeno ecrã no volante que apresenta alguma indicações, como a velocidade instantânea, o nível de bateria e até o estado de bloqueio ou modos de velocidade.

Além disso, pode ser ligada via Bluetooth ao smartphone e à app Mi Home, para bloquear e desbloquear a trotinete, para ver estatísticas das viagens ou atualizar o firmware.

Preço e disponibilidade

Por fim, há que indicar que a trotinete Xiaomi Mijia 1S está disponível por 359€, utilizando o código de desconto TTRT1S. O envio é feito, além disso, a partir de armazém europeu, de forma rápida e gratuito, sem taxas adicionais.

Trotinete Xiaomi Mijia 1S