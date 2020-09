Tong: O dispositivo que permite controlar um computador com a língua

Controlar um computador com os olhos, já vimos. Com a voz é banal. Também não é incomum com os movimentos da cabeça, agora com a língua, sim, também já há. Chama-se Tong e é um dispositivo “vestível” que pode ser usado na boca para operar um computador usando a língua.

A ideia é interessante e seguramente terá um mercado para esta invenção. A criadora de tal ideia, a designer Dorothee Clasen, teve esta ideia como projeto de mestrado.

Tong é útil para pessoas com determinadas limitações

A ideia, projetada na Köln International School of Design, Alemanha, resultou num gadget que não é mais que um retentor dentário personalizado e equipado com tecnologia simples. Conforme podemos ver, existe uma esfera que usa um carril e atravessa um conjunto de conectores existentes na parte inferior. A placa liga-se a um transmissor Wi-Fi preso atrás da orelha.

O dispositivo vestível permite que o utilizador interaja com um computador usando a sua língua para mover a bola para frente e para trás.

Clasen também construiu um jogo de computador para jogar com o dispositivo com o mesmo nome Tong. Basicamente, é uma adaptação do jogo de arcade Atari dos anos 1970, o Pong. Assim, neste jogo o utilizador pode bater uma bola virtual para frente e para trás contra um oponente digital.

Conforme podemos ver nas imagens, o Tong tem utilidade para vários fins. Contudo, será útil para pessoas com certas deficiências. Este dispositivo poderia ser útil a pessoas com incapacidades dos braços ou para determinados trabalhos onde as mãos estivessem ocupadas ao mesmo tempo.

Cavalos e comunicação háptica

A designer referiu que a ideia deste dispositivo surgiu-lhe pelo fascínio que tem por andar a cavalo e pelo contacto háptico que o cavaleiro ou amazonas têm com a boca do equídeo.

Através das rédeas, o humano influencia a postura do cavalo, e, ao mesmo tempo, tem que confiar no seu sentido de toque para verificar a postura do cavalo. Porque ele só pode sentir e não vê-lo, enquanto ele está a cavalo. Ao mesmo tempo, as suas mãos têm de sentir e seguir o movimento e o ritmo repentino da cabeça do cavalo, para que as rédeas não magoem a sua sensível boca ou língua. Assim, eu queria criar algo semelhante, mas para um humano e para uma máquina.

Explicou Dorothee Clasen.

Técnicas simples, mas funcionais para controlar um computador

Para fazer o Tong, a jovem usou um retentor bem ajustado. Esta placa foi desenvolvida a partir de uma impressão dentária usando polietileno tereftalato glicol, ou PETG, um tipo de termoplástico. Posteriormente, para o tornar seguro como um dispositivo oral, Clasen usou silicone em vez de cola para prender todos os componentes eletrónicos.

Os cabos elétricos também são cobertos com uma fina camada de silicone de modo a não incomodar o utilizador.

Desenvolver e testar o Tong foi um desafio único para a designer.

Segundo a Clasen, o desenvolver um wearable para uma área do seu próprio corpo foi um pouco complicado.

Normalmente, podes colar o teu design no corpo de outra pessoa e trabalhar na modelação de detalhes. Contudo, neste caso, o dispositivo só caberia na minha boca. Eu não podia colocá-lo na minha boca e trabalhar na sua forma ao mesmo tempo.

Explicou a autora.

Existem já vários projetos que usam os mais estranhos mecanismos do nosso corpo para interagir com as máquinas. O futuro parece desafiar ainda mais os criadores a pensar fora da caixa.

