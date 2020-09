Com a HDC 2020 a decorrer, a Huawei tem aproveitado para apresentar as suas muitas novidades em todas as áreas em que está presente. Este ano o foco está nos muitos serviços que a marca tem, mas foi reservado um momento especial para conhecer novas propostas de hardware.

É na conferência que está a decorrer ainda que estas foram conhecidas. A marca focou-se em 6 novos produtos em 3 áreas distintas e em que cada vez mais está a apostar. Conheça assim o novo Matebook X e Matebook 14, os novos relógios e os phones que foram agora apresentados.

Depois de muitos teasers e de alguma informação que foi apresentada de forma não oficial, os novos produtos da Huawei foram conhecidos. A marca mostrou que sabe fazer mais que smartphones e estas novas propostas vão de certeza conquistar o mercado.

O novo MateBook X

A primeira novidade que a marca deu a conhecer foi o seu novo portátil todo de gama. O MateBook X era já conhecido de todos e tem vindo a ser melhorado ao longo dos anos. Em 2020 a marca deu um passo grande e mostrou novamente melhorias nesta excelente máquina.

O que primeiro se destaca são as novas cores. Deixamos de ter os normais e até aborrecidos portáteis e temos agora o azul, o prata, o rosa e o verde. Isto vem com um novo corpo que o torna extremamente leve e fino. A Huawei promete apenas 1kg e 13,6mm de espessura no ponto máximo, sendo mais pequeno que uma folha A4.

Com um ecrã quase sem bordas, a marca consegue ter um rácio de 90% de aproveitamento. Sensível ao toque, este tem uma resolução 3K HD. Outra melhoria veio do touchpad que agora é 26% maior e alberga os sensores do Huawei Share.

A bateria foi melhorada e garante agora 9 horas de utilização normal. No campo da dissipação de calor, este portátil passa a contar com novas estruturas que usam agora uma área maior, usado até a parte traseira. No campo do processador, a marca faz uso do i5 e do i7, de 10ª geração, da Intel.

O MateBook 14 recebe também um processador AMD

Outro portátil que foi melhorado foi o também conhecido MateBook 14. Este recebe agora uma melhoria pedida por muitos. Falamos dos processadores AMD, que podem ir até ao Ryzen 7 4800H. Assim está garantido um excelente desempenho nas tarefas mais complicadas.

Com ainda maior poder de arrefecimento, graças ao Huawei Shark Fin Fan, este portátil terá uma estabilidade maior. No campo do ecrã, a marca volta a conseguir um rácio de 90% de utilização, com uma moldura muito fina. Na bateria são garantidas 10 horas de utilização.

Com muitas portas de ligação ao exterior, este é um portátil equilibrado e sempre pronto a ser usado. Com 1,5kg, este corpo de metal garante a resistência e a proteção dos componentes.

Huawei Watch GT2 Pro, mais que um novo relógio

Uma área onde a Huawei está a investir muito é nos seus smartwatches. A linha GT2 é a prova disso e agora surge um novo elemento desta família. O Watch GT2 Pro é composto por um corpo de titânio e vidro Safira. Na traseira temos cerâmica, com todos os normais sensores, agora ainda mais precisos.

Disponível em 2 versões, Sport e Classic, este tem presente mais de 100 modos de exercício, com algumas particularidades. Com um modo dedicado ao golf e ao ski, este está ainda mais completo. Uma novidade vem do modo Route back, que consegue indicar o caminho de retorno ao utilizador, sem precisar do smartphone.

Mantendo a conhecida excelente capacidade de bateria, a Huawei garante 14 dias de utilização normal. Outra novidade vem da chegada do carregamento sem fios a este smartwatch. Pode agora ser carregado, por exemplo, encostando-o a um smartphone Huawei.

O já conhecido Watch Fit

Também dedicado ao exercício físico, o Watch Fit foi renovado e tem muitas melhorias. A maior de todas, e que salta de imediato à vista é a sua forma. O seu ecrã de 1,64 polegadas é retangular, algo pouco comum nesta linha de equipamentos. Para aém disso é extremamente leve.

Com 96 modos de exercício, o Watch Fit consegue dar ao utilizador tudo o que necessita nesta área. Para ser ainda melhor, tem 12 modos especiais que permitem ter um assistente virtual, que mostra de forma animada os exercícios a serem feitos.

No campo da bateria, esta pequena e completo smartwatch consegue garantir 10 dias de utilização normal. Mesmo com a sua forma diferente de ecrã, a marca garante mais de 200 faces de relógio, todas elas personalizáveis.

Claro que a somar a todas estas funcionalidades temos presente a medição das pulsações, do SpO2 e todos os extras já conhecidos. Estes permitem gerir totalmente o relógio.

FreeBuds Pro: O som também pode ser melhorado

Os Huawei FreeBuds Pro eram de todos o que mais vezes já se tinha falado. Estes earbuds querem revolucionar e reinventar esta área. O nome Pro não é apenas para enfeitar e tudo o que esta presente mostra isso mesmo.

A sua forma começa por mostrar que são diferentes e que têm algo mais do que os restantes. Ergonomicamente são muito detalhados e adaptam-se a qualquer utilizador, como esperado e necessário. Todo o controlo é feito de forma externa, desde as normais funções de avançar ou recuar na música até aos níveis de volume.

Garante uma estabilização mecânica do sistema áudio, para assim poderem ser usados em qualquer cenário. Também a o cancelamento ativo de ruído foi melhorado sendo agora mais sensível e até ajustável automaticamente, dependendo do local onde são usados.

Uma particularidade que estes FreeBuds Pro têm é a possibilidade de serem usados em vários dispositivos em simultâneo. Podemos estar a ver um filme no portátil e a qualquer momento atender uma chamada no smartphone, sem ter de mudar ou emparelhar os dispositivo. No final, tudo regressa ao original.

FreeLace Pro: Renovados e estão muito melhores

Por fim, e para terminar esta lista extensa, a Huawei apresentou os seus novos FreeLace Pro. Estes phones foram renovados e garantem agora uma duração de bateria muito grande. A marca aponta para 24 horas de utilização consecutiva.

Simples de emparelhar com os smartphones e com controlos acessíveis de forma direta, estes permitem um grau de mobilidade muito grande. Para além disso, estão disponíveis em 3 cores muito atrativas.

Outro ponto a seu favor é o cancelamento ativo de ruído que é muito útil. Graças aos 3 microfones, conseguem isolar o ruído ou garantir a melhor qualidade de som nas chamadas.

São estas as novidades que a Huawei reservou para o dia de hoje. 6 excelentes equipamentos, em 3 áreas chave que a marca quer atacar no futuro. Com estas propostas certamente que vai conseguir uma posição de destaque.