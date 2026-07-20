Ucrânia já protegeu mais de 1.000 km de estradas contra drones russos

A guerra na Ucrânia continua a demonstrar como os drones mudaram profundamente a forma de combater. Para reduzir as perdas e garantir o abastecimento das tropas, o país já instalou proteção anti-drone em mais de 1.000 quilómetros de estradas utilizadas para fins logísticos nas zonas mais próximas da frente de combate.

Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, desde o início de 2026 já foram construídos 1.066 quilómetros de estruturas de proteção ao longo de vias estratégicas. Estas infraestruturas consistem em redes suspensas sobre a estrada, criando uma espécie de "túnel" destinado a impedir ou desviar drones FPV (First Person View), atualmente uma das maiores ameaças no campo de batalha.

Ucrânia: uma resposta à nova realidade da guerra

Nos últimos anos, os drones tornaram-se uma das armas mais eficazes no conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Modelos relativamente baratos conseguem destruir veículos blindados, camiões de abastecimento e atingir tropas em movimento com grande precisão.

Perante esta realidade, a proteção das rotas logísticas passou a ser uma prioridade. As redes instaladas sobre as estradas dificultam o ataque dos drones, reduzindo a probabilidade de estes conseguirem atingir os alvos que circulam por baixo.

Além da instalação destas estruturas, as autoridades ucranianas indicam que também têm sido recuperados e reforçados troços de estrada danificados pelos combates, permitindo manter o fluxo de equipamentos, munições e ajuda humanitária para as zonas mais próximas da linha da frente.

A necessidade de construir centenas de quilómetros de "túneis" de proteção ilustra bem a transformação que os drones provocaram nos conflitos modernos. Se anteriormente a principal preocupação era a aviação ou a artilharia convencional, atualmente até uma simples estrada pode tornar-se um alvo permanente de pequenos drones de ataque.

Esta adaptação demonstra que a guerra moderna já não depende apenas de tanques ou aviões. A proteção das infraestruturas, a guerra eletrónica, a utilização de inteligência artificial e os sistemas não tripulados tornaram-se elementos essenciais para garantir vantagem operacional no terreno.