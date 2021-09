Cofundador da Apple anuncia empresa espacial

O espaço parece ser a nova ambição dos terrestres. Afinal, além dos planos que já conhecemos pela boca de alguns bilionários para o tornar mais comercial, agora, também o cofundador da Apple parece estar envolvido numa startup com objetivos espaciais.

Hoje, Steve Wozniak tweetou acerca da nova empresa, a Privateer.

Depois das viagens protagonizadas pelos bilionários Branson e Bezos, acompanhados de alguns tripulantes, o espaço está, lentamente, a tornar-se um lugar cativo para os mais avantajados. O mais recente jogador deste jogo é o cofundador da Apple, Steve Wozniak, de 71 anos.

Hoje, Wozniak tweetou o nome da startup – Privateer – e revelou que não será igual às outras empresas espaciais já conhecidas, deixando o seu objetivo por desvendar. Amplamente conhecido pelo design do Apple II – o primeiro ‘computador’ que teve sucesso comercialmente -, também partilhou um vídeo onde, em nome da Privateer, mostra que “juntos vamos longe” e que “resolvemos problemas juntos”, pois, conforme menciona o slogan da empresa, “o céu já não é o limite”.

Mais do que isso, o vídeo refere que o espaço “não é uma corrida, não é uma competição, ou um jogo”. Isto, porque somos “um planeta” atrás do mesmo objetivo e, por isso, está nas mãos da raça humana fazer “o que está certo e o que é bom”.

Além do vídeo, não há muito mais que se saiba acerca da Privateer de Wozniak. Afinal, o website da empresa apenas revela que está a trabalhar de forma discreta. Ainda assim, a Privateer está registada como cliente da Desktop Metal, uma empresa de impressão 3D. De acordo com esta, a startup do cofundador da Apple quer solucionar questões relacionadas com o lixo espacial.

É provável que sejam revelados mais detalhes na conferência Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies (AMOS), agendada para os dias 14 a 17 de setembro, em Maui, Havai. Este evento técnico aborda a consciencialização sobre o espaço e envolve instituições educacionais, governamentais e do setor privado.