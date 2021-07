Afinal, segundo a FAA, Bezos e Branson não são astronautas

Depois da tão falada ‘corrida ao espaço’ entre Jeff Bezos e Richard Branson, parece que, afinal, nenhum saiu vencedor. Agora será preciso mais do que viajar a uma altitude de pelo menos 80 km para ganhar as asas tradicionais da Administração da Aviação Federal (FAA).

Contrariamente ao que todos pensávamos, Bezos e Branson não são considerados astronautas.

A 11 de Julho, o fundador da Virgin Galactic, Richard Branson, tornou-se o primeiro bilionário a ir ao espaço. Depois dele, o fundador da Blue Origin, Jeff Bezos, seguiu o exemplo.

Normalmente, tanto estes indivíduos como as suas tripulações teriam sido qualificados para as ‘asas’ de astronautas da Administração da Aviação Federal (FAA), simplesmente porque viajaram a uma altitude de pelo menos 80 km. Mas as regras mudaram no mesmo dia em que Bezos se lançou no foguete Blue Origin juntamente com três outros membros da tripulação.

A primeira alteração de regras ao programa de Voo Espacial Comercial desde a sua introdução em 2004 exigiria agora que os viajantes espaciais demonstrassem “atividades durante o voo que fossem essenciais para a segurança pública, ou que contribuíssem para a segurança do voo espacial humano”, a fim de ganharem as suas asas.

Declarações da FAA

Um porta-voz da FAA referiu que a mudança foi feita porque “se alinha mais diretamente com o papel da FAA de proteger a segurança pública durante as operações espaciais comerciais”.

Quando o programa foi criado pela primeira vez em 2004, o seu objetivo era reconhecer os membros da tripulação de voo que tiveram em conta a missão da FAA de promover a segurança dos veículos concebidos para transportar seres humanos. A FAA mudou agora o foco para reconhecer as tripulações de voo que demonstraram atividades durante o voo que eram essenciais para a segurança pública, ou que contribuíram para a segurança do voo espacial humano, entre outros critérios.

Disse a FAA, também numa declaração.

Asas tradicionais vs asas honorárias

A nova ordem tem uma pequena lacuna para aqueles que não se qualificam para as asas tradicionais. Permitirá à FAA emitir asas “honorárias” para “indivíduos que demonstraram uma contribuição extraordinária ou um serviço benéfico para a indústria comercial de voos espaciais humanos”.

Tudo isto parece muito barulho sobre nada, uma vez que as asas não têm qualquer significado legal e nenhum privilégio, é apenas uma questão de reconhecimento. Além disso, tanto a Blue Origin como a Virgin Galactic têm as suas próprias asas que concedem a quem lhes pareça mais adequado. Ainda assim, para os primeiros bilionários a voar com sucesso para o espaço, a designação pode significar mais do que aquilo que se vê.