Dica: Farto dos widgets no Windows 11? Veja como os pode remover

Há muitas novidades que o Windows 11 trouxe e que estão a ser testadas pelos utilizadores. São muito disruptivas e vão mudar a forma como o sistema operativo da Microsoft é usado no dia a dia e em certas funcionalidades.

Para além da mudança óbvia do Menu Iniciar, os Widgets são outra novidade que pode ou não ser do agrado dos utilizadores. Este ponto de informação está numa posição central e a ocupar espaço que pode ser necessário. Assim, e se está farto dos widgets no Windows 11 veja como os pode remover.

A Microsoft já tinha dado a provar aos utilizadores do Windows 10 o que iriam ser os widgets. Na altura não se sabia da sua utilização futura, mas a prova do conceito estava dada. Como nem todos querem esta novidade, mostramos hoje como os remover da barra de tarefas.

#1 – Simplesmente remova os widgets da barra de tarefas

A forma mais simples de conseguir remover os widgets da barra de tarefas é tratar diretamente destes no local onde estão. A Microsoft deu ao utilizador as ferramentas necessárias e não precisa mais do que usar o rato para o conseguir.

Só precisa mesmo de clicar em cima do ícone dos widgets que está na barra de tarefas. Assim, surgirá uma opção acima, com a indicação Ocultar da barra de tarefas. Ao selecionar essa opção, os widgets do Windows 11 desaparecem de vez deste seu local privilegiado.

#2 – Use as Definições do Windows 11 como a Microsoft quer

Para os que querem ter um controlo maior, a Microsoft trouxe esta opção para um local dentro das Definições do Windows 11. Precisam apenas de abrir esta área e depois, no seu ecrã principal, escolher e expandir a opção Barra de Tarefas.

De imediato, e no topo, vêm a lista de itens que podem ter ativos na barra de tarefas. Aqui só precisam de desligar a opção Widgets, que deverá estar ativa. É também desta forma, caso mais tarde se arrependam, que podem ter de volta a área de widgets à barra de tarefas.

É com uma destas duas formas, simples e rápidas, que podem controlar a presença dos widgets na barra de tarefas do Windows 11. Se não os quiser ou não os usar, só tem de seguir estes passos e reclamar espaço útil nesta área.