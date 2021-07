A Bitcoin vai criar a paz mundial? Há quem acredite que sim…

É verdade que as criptomoedas já andam por aí e há quem invista nas mesmas. No entanto, este tipo de criptoativos tem ainda muito para ser explorado. Há quem diga que com as criptomoedas e redes blockchain a corrupção possa baixar drasticamente.

Há também quem acredite que a Bitcoin pode criar a paz mundial.

A Bitcoin pode ajudar a resolver desigualdades e desafios financeiros…

Jack Dorsey é fundador e líder da Square. De acordo com uma publicação da Vice, Dorsey acredita que a Bitcoin vá criar a paz mundial ou ajudar a criar a paz mundial.

Para o líder da Square, o sistema monetário/financeiro atual tem grandes custos e “cria” uma grande distração, retirando a atenção de outros problemas grandes no planeta. A Bitcoin, sendo descentralizada e livre de supervisão corporativa ou governamental, pode ajudara a resolver desigualdades e também desafios financeiros.

De relembrar que no passado Jack Dorsey referiu que poderia abandonar as suas duas gigantes tecnológicas, o Twitter e a Square para ajudar a criptomoeda Bitcoin assim como a sua comunidade.

Jack Dorsey refere também que a comunidade Bitcoin tem princípios profundos e está em constante evolução.

A base da Bitcoin assenta no sistema Peer-to-Peer (P2P). O P2P é um sistema que não prevê a existência de uma autoridade central que controle a moeda ou as transações, como acontece com as outras moedas (por exemplo, o Euro é controlado pelo Banco Central Europeu).

Ao invés, a criação de moeda e as transferências baseiam-se numa rede de código aberto em protocolos cifrados que constituem a base da segurança e liberdade do Bitcoin, fazendo com que as transações sejam instantâneas entre os utilizadores.

A 31 de outubro de 2008, um documento com o título: “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” foi publicado num grupo de distribuição automática de mensagens eletrónicas por alguém chamado de Satoshi Nakamoto, atualmente referenciado como sendo o criador da Bitcoin e cuja verdadeira identidade é ainda desconhecida. Pode saber mais aqui.

