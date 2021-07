Jeff Bezos, fundador da Amazon, vai hoje ao Espaço. Acompanhe aqui

A luta pelo turismo espacial está a levar os grandes bilionários do planeta a apostar em empresas que poderão mostrar o planeta Terra de um ponto de vista só acessível a muito poucos, a partir do espaço. Depois de Elon Musk apostar na SpaceX e ter já várias naves ao serviço da exploração do Universo, foi a vez de Richard Branson, dono da Virgin, subir ao espaço suborbital. Mais ambicioso quer ser Jeff Bezos e chegar um pouco mais longe.

O homem mais rico do mundo deverá sair esta terça-feira da Terra pela primeira vez. Com ele leva um estudante e uma pioneira da aviação, que se tornarão nas pessoas mais nova e mais velha no espaço. Veja aqui em direto a viagem.

Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo vai hoje ao Espaço

Voo da Blue Origin, companhia fundada pelo magnata norte-americano em 2000 e no qual seguirá também o seu irmão Mark, descolará do Texas às 14:00 (hora em Lisboa).

Assim, se tudo correr conforme o previsto, Jeff e Mark Bezos, o jovem holandês Oliver Daemen, de 18 anos, e a ex-piloto norte-americana Wally Funk, de 82 anos, irão ver a Terra de uma janela e viver em microgravidade durante três ou quatro minutos antes de regressarem à Terra, a uma zona deserta do Texas, dez minutos depois da descolagem.

Esta data não foi escolhida ao acaso. Bezos escolheu o dia 20 de julho de 2021 por ser 52.º aniversário da chegada dos americanos, e dos dois primeiros humanos, à superfície da Lua.

Siga a viagem em direto:

Os tripulantes da cápsula do New Shepard farão história

Os tripulantes vão fazer história. Conforme referido, Wally Funk, de 82 anos, concretizará o sonho de ir ao espaço depois de na década de 60 ter sido rejeitada para o programa de astronautas por ser mulher.

Já no caso de Oliver Daemen, cujo pai, multimilionário, lhe cedeu o lugar na viagem depois da desistência de outro candidato, que pagara 23,7 milhões de euros pelo bilhete leiloado, é fascinado pelo espaço, Lua e foguetões desde os 4 anos e tem uma licença de piloto privado.

O foguetão New Shepard, no topo do qual está acoplada a cápsula onde seguirão os quatro turistas espaciais, é autónomo e irá alcançar uma altitude de 106 quilómetros, acelerando em direção ao espaço a uma velocidade três vezes superior à do som. Após a separação da cápsula, o New Shepard aterrará na vertical no Texas. Minutos depois, os tripulantes chegarão na cápsula equipada com um paraquedas, que fará um voo controlado na descida à Terra.